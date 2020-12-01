Ленивые пельмени – Великолепный Обед из обычных продуктов

В рецепте, приведенном ниже мы даем Вам описание того, как приготовить ленивые пельмени.
Ленивые пельмени
Пельмени – это отварные изделия из пресного теста с мясной начинкой. Это слово заимствовано из пермских языков «пельнянь» и в переводе означает «хлебное ухо».
Наше же блюдо называется ленивыми пельменями, поскольку на его приготовление по нашему рецепту Вам не потребуется много времени и усилий.
Чтобы приготовить ленивые пельмени, нужно
Для теста:
- одно среднее яйцо
- полстакана воды
- чайная ложка соли
- два неполных стакана муки
Для начинки:
- полкило мясного фарша
- чайная ложка приправы
- две головки репчатого лука
- соль, перец и приправа к мясу– на вкус
Для соуса:
- два стакана воды
- треть столовой ложки соли
- столовая ложка томатной пасты
- чайная ложка сушеного базилика
- черный перец
- восемьдесят миллилитров растительного масла
- сметана и зелень – для украшения
Как же приготовить ленивые пельмени:
Начнем с подготовки теста:
- Яйцо разбить в глубокую миску, влить полстакана холодной воды, добавить соль и венчиком все взбить.
- В ту же миску просеять муку и руками замесить тесто, как на пельмени.
- Скатать тесто в шар, поместить обратно в миску и закрыть крышкой. Оставить на четверть часа, чтобы тесто отдохнуло.
Пока тесто отдыхает, нужно подготовить начинку:
- Репчатый лук очистить, помыть, просушить полотенчиком и натереть на мелкой терке.
- Лук и фарш положить в отдельную емкость, посолить, поперчить по вкусу и добавить приправу к мясу. Все хорошенько перемешать руками.
А теперь приступим к формированию самих пельменей:
- На присыпанную мукой рабочую поверхность положить тесто, хорошо посыпать мукой, помять руками, а затем раскатать скалкой до получения круглой и тонкой, как бумажный лист, лепешки.
- На лепешку с двух разных сторон выложить фарш. Центр лепешки полоской в шесть-семь сантиметров нужно оставить непокрытым. Фарш равномерно распределить.
- С обеих сторон лепешку скрутить к центру. В середине лепешку разрезать ножом. В итоге получим два рулета с мясной начинкой.
- Каждый рулетик разрезать на части по четыре сантиметра в длину. У каждой части тесто с одной стороны залепить. Должны получить формочки в виде розочек.
Разложить розочки на подносе и начать подготовку соуса:
- В двух стаканах воды развести нужное количество соли, добавить томатную пасты, сушеный базилик и черный перец. Все хорошо перемешать ложечкой.
- А теперь нужно приступить к обжарке пельменей:
- В подогретое на сковороде растительное масло уложить пельмени, закрытым концом вниз. Обжарить до получения золотистого цвета (не переворачивать!).
- Затем залить соусом. Соус должен почти полностью покрывать пельмени.
- Сковороду закрыть крышкой и тушить все на низком огне приблизительно полчаса.
- Готовые пельмени выложить на плоскую тарелку. Если хотите, можете заправить сметаной и посыпать зеленью.
Подавать к столу желательно в горячем виде.
М-м-м вкуснятина, пальчики оближешь. Кушайте и наслаждайтесь!
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