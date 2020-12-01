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Ленивые пельмени – Великолепный Обед из обычных продуктов

В рецепте, приведенном ниже мы даем Вам описание того, как приготовить ленивые пельмени.

Ленивые пельмени

Пельмени – это отварные изделия из пресного теста с мясной начинкой. Это слово заимствовано из пермских языков «пельнянь» и в переводе означает «хлебное ухо».

Наше же блюдо называется ленивыми пельменями, поскольку на его приготовление по нашему рецепту Вам не потребуется много времени и усилий.

Ленивые пельмени – Великолепный Обед из обычных продуктов

Чтобы приготовить ленивые пельмени, нужно

Для теста:

  • одно среднее яйцо
  • полстакана воды
  • чайная ложка соли
  • два неполных стакана муки

Для начинки:

  • полкило мясного фарша
  • чайная ложка приправы
  • две головки репчатого лука
  • соль, перец и приправа к мясу– на вкус

Для соуса:

  • два стакана воды
  • треть столовой ложки соли
  • столовая ложка томатной пасты
  • чайная ложка сушеного базилика
  • черный перец
  • восемьдесят миллилитров растительного масла
  • сметана и зелень – для украшения

Как же приготовить ленивые пельмени:

Начнем с подготовки теста:

  • Яйцо разбить в глубокую миску, влить полстакана холодной воды, добавить соль и венчиком все взбить.
  • В ту же миску просеять муку и руками замесить тесто, как на пельмени.
  • Скатать тесто в шар, поместить обратно в миску и закрыть крышкой. Оставить на четверть часа, чтобы тесто отдохнуло.

Пока тесто отдыхает, нужно подготовить начинку:

  • Репчатый лук очистить, помыть, просушить полотенчиком и натереть на мелкой терке.
  • Лук и фарш положить в отдельную емкость, посолить, поперчить по вкусу и добавить приправу к мясу. Все хорошенько перемешать руками.

А теперь приступим к формированию самих пельменей:

  • На присыпанную мукой рабочую поверхность положить тесто, хорошо посыпать мукой, помять руками, а затем раскатать скалкой до получения круглой и тонкой, как бумажный лист, лепешки.
  • На лепешку с двух разных сторон выложить фарш. Центр лепешки полоской в шесть-семь сантиметров нужно оставить непокрытым. Фарш равномерно распределить.

Ленивые пельмени – Великолепный Обед из обычных продуктов

  • С обеих сторон лепешку скрутить к центру. В середине лепешку разрезать ножом. В итоге получим два рулета с мясной начинкой.
  • Каждый рулетик разрезать на части по четыре сантиметра в длину. У каждой части тесто с одной стороны залепить. Должны получить формочки в виде розочек.

Разложить розочки на подносе и начать подготовку соуса:

  • В двух стаканах воды развести нужное количество соли, добавить томатную пасты, сушеный базилик и черный перец. Все хорошо перемешать ложечкой.
  • А теперь нужно приступить к обжарке пельменей:
  • В подогретое на сковороде растительное масло уложить пельмени, закрытым концом вниз. Обжарить до получения золотистого цвета (не переворачивать!).

Ленивые пельмени – Великолепный Обед из обычных продуктов

  • Затем залить соусом. Соус должен почти полностью покрывать пельмени.
  • Сковороду закрыть крышкой и тушить все на низком огне приблизительно полчаса.
  • Готовые пельмени выложить на плоскую тарелку. Если хотите, можете заправить сметаной и посыпать зеленью.

Подавать к столу желательно в горячем виде.

М-м-м вкуснятина, пальчики оближешь. Кушайте и наслаждайтесь!

 

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