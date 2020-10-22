Индейка с овощами: диетический полезный ужин для всей семьи

Индейка с овощами. Отличный вариант ужина для всей семьи! Детям такое блюдо тоже можно предложить. Они точно будут в восторге. Тем более что, индейка рекомендована детям с ранних лет.
Индейка с овощами: ингредиенты
- 4 (четыре) шт – картошки
- 1 (одна) шт – кабачков
- 250 (двести пятьдесят) гр – филе индейки
- 1 (одна) шт – лука
- 1 (одна) шт – моркови
- 2 (две) шт – помидор
- 1 (одна) шт – болгарского перца
- Соль по вкусу
- Перец по желанию
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
Индейка с овощами: рецепт
- Картофель нарежьте средним кубиком и выложите в сковороду с растительным маслом
- Туда же добавьте натертую морковку
- Кабачок нарезанный средним кубиком
- Болгарский перец нарезанный соломкой
- Филе грудки индейки нарежьте средним кусочком и тоже выложите к овощам
- Помидоры нарежьте долькой и туда же
- Посолите и поперчите
- Готовьте под закрытой крышкой минут 40
- По истечении времени, дайте настояться минут 10 и подавайте к столу!
Индейка с овощами готова!
При подаче посыпьте любимой зеленью! Дети возможно не будут с зеленью. Поэтому лучше в общую массу не добавляйте. Мясо получилось мягким и нежным. Картофель рассыпчатым. Блюдо очень полезное. Благодаря разнообразию овощей и такому полезному мясу. На здоровье!
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