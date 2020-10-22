Индейка с овощами: диетический полезный ужин для всей семьи

Индейка с овощами. Отличный вариант ужина для всей семьи! Детям такое блюдо тоже можно предложить. Они точно будут в восторге. Тем более что, индейка рекомендована детям с ранних лет.

Индейка с овощами: ингредиенты

4 (четыре) шт – картошки 1 (одна) шт – кабачков 250 (двести пятьдесят) гр – филе индейки 1 (одна) шт – лука 1 (одна) шт – моркови 2 (две) шт – помидор 1 (одна) шт – болгарского перца Соль по вкусу Перец по желанию 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Индейка с овощами: рецепт

Картофель нарежьте средним кубиком и выложите в сковороду с растительным маслом

Туда же добавьте натертую морковку

Кабачок нарезанный средним кубиком

Болгарский перец нарезанный соломкой

Филе грудки индейки нарежьте средним кусочком и тоже выложите к овощам

Помидоры нарежьте долькой и туда же

Посолите и поперчите

Готовьте под закрытой крышкой минут 40

По истечении времени, дайте настояться минут 10 и подавайте к столу!

Индейка с овощами готова!

При подаче посыпьте любимой зеленью! Дети возможно не будут с зеленью. Поэтому лучше в общую массу не добавляйте. Мясо получилось мягким и нежным. Картофель рассыпчатым. Блюдо очень полезное. Благодаря разнообразию овощей и такому полезному мясу. На здоровье!