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Индейка с овощами: диетический полезный ужин для всей семьи

Индейка с овощами. Отличный вариант ужина для всей семьи! Детям такое блюдо тоже можно предложить. Они точно будут в восторге. Тем более что, индейка рекомендована детям с ранних лет.

Индейка с овощами: ингредиенты

Индейка с овощами

  1. 4 (четыре) шт – картошки
  2. 1 (одна) шт – кабачков
  3. 250 (двести пятьдесят) гр – филе индейки
  4. 1 (одна) шт – лука
  5. 1 (одна) шт – моркови
  6. 2 (две) шт – помидор
  7. 1 (одна) шт – болгарского перца
  8. Соль по вкусу
  9. Перец по желанию
  10. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла

Индейка с овощами: рецепт

Индейка с овощами

  • Картофель нарежьте средним кубиком и выложите в сковороду с растительным маслом
  • Туда же добавьте натертую морковку
  • Кабачок нарезанный средним кубиком
  • Болгарский перец нарезанный соломкой
  • Филе грудки индейки нарежьте средним кусочком и тоже выложите к овощам
  • Помидоры нарежьте долькой и туда же
  • Посолите и поперчите
  • Готовьте под закрытой крышкой минут 40
  • По истечении времени, дайте настояться минут 10 и подавайте к столу!

Индейка с овощами готова!

Индейка с овощами

При подаче посыпьте любимой зеленью! Дети возможно не будут с зеленью. Поэтому лучше в общую массу не добавляйте. Мясо получилось мягким и нежным. Картофель рассыпчатым. Блюдо очень полезное. Благодаря разнообразию овощей и такому полезному мясу. На здоровье!

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