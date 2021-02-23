Катлама с луком: шикарная, вкусная и сочная. Готовьте и наслаждайтесь!

Катлама с луком! Что это за блюдо и как его приготовить расскажем в нашем рецепте, приведенном ниже.

Катлама с луком: кто из себя представляет катлама

Катлама – это мясной рулет, приготовленный на пару. После приготовления обычно его разрезают на кусочки и смазывают маслом. Относится это блюдо к татарской, узбекской и башкирской национальным кухням.

Также существует вид слоеных лепешек, называемых катламой. Вот о них то у нас и пойдет речь.

Катлама с луком: ингредиенты

Для теста:

полтора стакана воды

чайная ложка соли

две столовые ложки растительного масла

чуть больше половины килограмма муки

Для начинки:

четыре головки лука

чайная ложка без горки соли

черный перец – на вкус

треть чайной ложки паприки

семьдесят грамм сливочного масла – для смазывания

Катлама с луком: приготовление

Приготовление теста:

Полтора стакана воды немного подогреть и налить в глубокую емкость.

В теплой воде растворить необходимое количество соли и влить растительное масло.

Добавить муку и начать замешивать тесто руками. Когда тесто станет более плотным, хорошенько размять его. Тесто должно получиться воздушным и упругим.

Закрыть тесто в контакт пищевой пленкой и оставить отдохнуть на четверть часа.

Пока тесто отдыхает нужно приготовить начинку:

Лук очистить и порезать тонкими полукольцами.

Раскрыть их и выложить в миску. Посолить и добавить специи.

Аккуратно перемешать руками.

Формирование катламы:

Тесто разделить на четыре части и из каждой сформировать шарик.

Три шарика закрыть пищевой пленкой, а один присыпать мукой и раскатать при помощи узкой скалки в тончайшую лепешку.

На водяной бане растопить сливочное масло и руками смазать поверхность лепешки.

Сверху посыпать луковую начинку.

Скатать лепешку плотным рулетом. Затем рулет скрутить улиткой. Немного примять сверху рукой.

Точно также поступаем с оставшимися шариками теста.

Все улитки с начинкой вновь покрываем пищевой пленкой.

А теперь – главный этап приготовления:

В сковороду с антипригарным покрытием залить небольшое количество растительного масла и разогреть.

Одну улиточку достать, присыпать мукой и примять сверху руками, чтобы получилась толстенькая лепешка.

Лепешку аккуратно выложить на сковороду с разогретым маслом. Обжарить под закрытой крышкой на среднем огне буквально несколько минут.

Затем перевернуть и уже не закрывать крышкой. Переворачивать несколько раз, чтобы начинка внутри не осталась сырой, пока катлама не зарумянится равномерно. Для выпечки необходимо не более восьми минут.

Таким же образом выпекать и три оставшиеся катламы.

Готовую катламу нужно переложить в тарелку и укрыть салфеткой буквально на пару минут, чтобы она получилась еще мягче.

Катлама с луком: готов

Шикарная катлама с луком готова! Зовите всех к столу! Это блюдо никого не оставит равнодушным!