Катлама с луком: шикарная, вкусная и сочная. Готовьте и наслаждайтесь!

Катлама с луком! Что это за блюдо и как его приготовить расскажем в нашем рецепте, приведенном ниже.
Катлама с луком: кто из себя представляет катлама
Катлама – это мясной рулет, приготовленный на пару. После приготовления обычно его разрезают на кусочки и смазывают маслом. Относится это блюдо к татарской, узбекской и башкирской национальным кухням.
Также существует вид слоеных лепешек, называемых катламой. Вот о них то у нас и пойдет речь.
Катлама с луком: ингредиенты
Для теста:
- полтора стакана воды
- чайная ложка соли
- две столовые ложки растительного масла
- чуть больше половины килограмма муки
Для начинки:
- четыре головки лука
- чайная ложка без горки соли
- черный перец – на вкус
- треть чайной ложки паприки
- семьдесят грамм сливочного масла – для смазывания
Катлама с луком: приготовление
Приготовление теста:
- Полтора стакана воды немного подогреть и налить в глубокую емкость.
- В теплой воде растворить необходимое количество соли и влить растительное масло.
- Добавить муку и начать замешивать тесто руками. Когда тесто станет более плотным, хорошенько размять его. Тесто должно получиться воздушным и упругим.
- Закрыть тесто в контакт пищевой пленкой и оставить отдохнуть на четверть часа.
Пока тесто отдыхает нужно приготовить начинку:
- Лук очистить и порезать тонкими полукольцами.
- Раскрыть их и выложить в миску. Посолить и добавить специи.
- Аккуратно перемешать руками.
Формирование катламы:
- Тесто разделить на четыре части и из каждой сформировать шарик.
- Три шарика закрыть пищевой пленкой, а один присыпать мукой и раскатать при помощи узкой скалки в тончайшую лепешку.
- На водяной бане растопить сливочное масло и руками смазать поверхность лепешки.
- Сверху посыпать луковую начинку.
- Скатать лепешку плотным рулетом. Затем рулет скрутить улиткой. Немного примять сверху рукой.
- Точно также поступаем с оставшимися шариками теста.
- Все улитки с начинкой вновь покрываем пищевой пленкой.
А теперь – главный этап приготовления:
- В сковороду с антипригарным покрытием залить небольшое количество растительного масла и разогреть.
- Одну улиточку достать, присыпать мукой и примять сверху руками, чтобы получилась толстенькая лепешка.
- Лепешку аккуратно выложить на сковороду с разогретым маслом. Обжарить под закрытой крышкой на среднем огне буквально несколько минут.
- Затем перевернуть и уже не закрывать крышкой. Переворачивать несколько раз, чтобы начинка внутри не осталась сырой, пока катлама не зарумянится равномерно. Для выпечки необходимо не более восьми минут.
- Таким же образом выпекать и три оставшиеся катламы.
- Готовую катламу нужно переложить в тарелку и укрыть салфеткой буквально на пару минут, чтобы она получилась еще мягче.
Катлама с луком: готов
Шикарная катлама с луком готова! Зовите всех к столу! Это блюдо никого не оставит равнодушным!
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