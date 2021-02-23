Скатерть-Самобранка

5 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Катлама с луком: шикарная, вкусная и сочная. Готовьте и наслаждайтесь!

Катлама с луком! Что это за блюдо и как его приготовить расскажем в нашем рецепте, приведенном ниже.

Катлама с луком: кто из себя представляет катлама

Катлама – это мясной рулет, приготовленный на пару. После приготовления обычно его разрезают на кусочки и смазывают маслом. Относится это блюдо к татарской, узбекской и башкирской национальным кухням.

Также существует вид слоеных лепешек, называемых катламой. Вот о них то у нас и пойдет речь.

Катлама с луком

Катлама с луком: ингредиенты

Для теста:

  • полтора стакана воды
  • чайная ложка соли
  • две столовые ложки растительного масла
  • чуть больше половины килограмма муки

Для начинки:

  • четыре головки лука
  • чайная ложка без горки соли
  • черный перец – на вкус
  • треть чайной ложки паприки
  • семьдесят грамм сливочного масла – для смазывания

Катлама с луком: приготовление

Приготовление теста:

  • Полтора стакана воды немного подогреть и налить в глубокую емкость.
  • В теплой воде растворить необходимое количество соли и влить растительное масло.
  • Добавить муку и начать замешивать тесто руками. Когда тесто станет более плотным, хорошенько размять его. Тесто должно получиться воздушным и упругим.
  • Закрыть тесто в контакт пищевой пленкой и оставить отдохнуть на четверть часа.

Пока тесто отдыхает нужно приготовить начинку:

  • Лук очистить и порезать тонкими полукольцами.

Катлама с луком

  • Раскрыть их и выложить в миску. Посолить и добавить специи.
  • Аккуратно перемешать руками.

Формирование катламы:

  • Тесто разделить на четыре части и из каждой сформировать шарик.
  • Три шарика закрыть пищевой пленкой, а один присыпать мукой и раскатать при помощи узкой скалки в тончайшую лепешку.
  • На водяной бане растопить сливочное масло и руками смазать поверхность лепешки.

Катлама с луком

  • Сверху посыпать луковую начинку.
  • Скатать лепешку плотным рулетом. Затем рулет скрутить улиткой. Немного примять сверху рукой.
  • Точно также поступаем с оставшимися шариками теста.
  • Все улитки с начинкой вновь покрываем пищевой пленкой.

А теперь – главный этап приготовления:

  • В сковороду с антипригарным покрытием залить небольшое количество растительного масла и разогреть.
  • Одну улиточку достать, присыпать мукой и примять сверху руками, чтобы получилась толстенькая лепешка.

Катлама с луком

  • Лепешку аккуратно выложить на сковороду с разогретым маслом. Обжарить под закрытой крышкой на среднем огне буквально несколько минут.
  • Затем перевернуть и уже не закрывать крышкой. Переворачивать несколько раз, чтобы начинка внутри не осталась сырой, пока катлама не зарумянится равномерно. Для выпечки необходимо не более восьми минут.
  • Таким же образом выпекать и три оставшиеся катламы.
  • Готовую катламу нужно переложить в тарелку и укрыть салфеткой буквально на пару минут, чтобы она получилась еще мягче.

Катлама с луком: готов

Шикарная катлама с луком готова! Зовите всех к столу! Это блюдо никого не оставит равнодушным!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх