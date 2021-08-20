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Осенний маковый пирог. Даже избалованный тортиками муж балдеет от этого лакомства

Осенний маковый пирог понравится всем в доме и станет одним из ваших любимых десертов.

Осенний маковый пирог: ингредиенты

Осенний маковый пирог

Коржи:

  1. Мука — 3 ст. (три стакана)
  2. Маргарин — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  3. Сметана — 5 ст, л (пять столовых ложек)
  4. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  5. Какао — 3 ст. л (три столовые ложки)
  6. Разрыхлитель — 1 уп. (одна упаковка)

Ингредиенты для маковой смеси:

  1. Яйца — 3 шт.(три штуки)
  2. Готовый (меленый) мак — 250 гр. (двести пятьдесят грамм
  3. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  4. Сахар — 1,5 ст. (полтора стакана)

Ингредиенты для кокосовой смеси:

  1. Яичные белки — 6 шт. (шесть штук)
  2. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  3. Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Кокосовая стружка — 200 гр. (двести грамм)

Ингредиенты для крема:

  1. Молоко — 300 мл. (триста миллилитров)
  2. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  3. Желтки — 6 шт. (шесть штук)
  4. Сливочное масло — 400 гр. (четыреста грамм)
  5. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте тесто: постепенно смешайте маргарин, сахар, какао, сметану, муку и замесите тесто, оно должно получиться тугим. Разделите тесто на 6 частей, 3 части поставьте в холодильник, а другие 3 в морозильную камеру, чтобы они остыли.
  • Затем приготовьте маковую и кокосовую смеси.
    Чтобы приготовить маковую смесь, просто смешайте вместе все ингредиенты. Кокосовую смесь приготовьте следующим образом — белки взбейте с сахаром, а затем добавьте всё остальное до однородности.
  • Приготовьте крем: желтки взбейте вместе с сахаром, молоком, мукой и варите до загустения, снимите с огня и дайте остыть, затем выложите масло.
  • Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в удобной форме, смажьте маковой смесью, затем кокосовой, в конце натрите на тёрке 1 часть теста из морозильника. Поставьте корж в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Аналогичным образом поступите с остальными коржами. Когда коржи остынут, намажьте кремом.

Осенний маковый пирог — невероятно красивый и вкусный.

Осенний маковый пирог. Даже избалованный тортиками муж балдеет от этого лакомства 4

Пеките на здоровье!

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