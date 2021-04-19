Печёночные котлеты по-варшавски. Это блюдо смело можно назвать — произведением искусства!

Печёночные котлеты по-варшавски подойдут к любому гарниру. Это простое у вкусное блюдо станет частым гостем на Вашем столе.
Печёночные котлеты по-варшавски: ингредиенты
- Сало — 200 г. (двести грамм)
- Печень — 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сметана — -100 г. (сто грамм)
- Чеснок — два зубчика
- Лук — одна штука
- Сода — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Специи — по вкусу
- Соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Печень и сало необходимо перемолоть в мясорубке, приправить измельчённым чесноком и перемешать.
- Выкладывать фарш по одной столовой ложке в хорошо разогретую сковороду с маслом и обжарить до готовности с двух сторон.
- Пока котлеты жарятся, приготовьте соус. Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета на сковороде.
- Затем добавьте сметану и немного тушите под крышкой. Разбавьте соус водой, если он получился слишком густым.
- Котлеты отправьте в глубокую сковороду, сверху залейте соусом. Накройте крышкой и тушите 10-15 минут на слабом огне.
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Безумно вкусные, сочные, нежные, совершенно не жирные печеночные котлетки! Готовьте на здоровье!
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