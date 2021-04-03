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Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное.

Блюдо из фарша! Попробуйте приготовить по нашему рецепту очень сытное, сочное и необыкновенно вкусное блюдо из фарша. Это блюдо заключает в себе и мясо и гарнир. Его можно готовить как на праздники, так и в будни. Блюдо подходит и на обед, и на ужин.

Блюдо из фарша: ингредиенты

  • семьсот граммов смешанного фарша (свиной и куриный)
  • четыре яйца
  • три столовые ложки сметаны
  • три картофелины
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • две головки лука
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • сладкая паприка – по желанию
  • растительное масло – для смазывания формы

Блюдо из фарша: как приготовить

Блюдо из фарша

  • Лук почистить и разделить на четыре равные части, затем нарезать нетолстыми четверть кольцами.
  • Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть.
  • В сковороду влить растительное масло и запустить туда нарезанный лук.
  • Лук прожаривать до появления красивого золотистого цвета.

Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное. 8

  • Три яйца залить подсоленной водой и сварить вкрутую.
  • Затем дать им остыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
  • Натертые яйца поместить в глубокую миску и подсолить щепоткой соли.
  • В ту же миску добавить сметану и перемешать.
  • Сыр натереть на крупной фракции терки.
  • Картофель почистить, хорошо помыть, подсушить полотенцем и пропустить через ту же терку.
  • Натертый картофель отжать от лишней жидкости.
  • Фарш поместить в отдельную глубокую емкость.
  • Туда же вбить одно яйцо.
  • Подсолить, поперчить и хорошо перемешать руками.
  • Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом.
  • Смоченными в воде руками из фарша сформировать шарики размером с мячик от пинг понга.
  • Шарики аккуратно разложить в форме и слегка приплющить сверху руками. Должны получиться такие толстенькие лепешечки.
  • Поверх мясных лепешек положить обжаренный лук.
  • На лук выложить натертый картофель.
  • Картофель сверху посолить, поперчить. Можете по желанию добавить сладкую паприку.

Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное. 9

  • Сверху смазать сметанно-яичной массой.
  • Поверх сметаны обильно посыпать слой натертого сыра.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Форму с мясными лепешками накрыть фольгой и примерно на сорок минут отправить в духовку.
  • По истечении положенного времени достать форму, снять фольгу и снова заложить в духовку примерно на семь минут, чтобы сыр немного подрумянился.

Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное. 10

Вот мы и приготовили сочное, невероятно вкусное блюдо из фарша.

Готовое блюдо достать из духовки, положить на порционные тарелочки и подать на стол.

Мясо получилось очень нежным и сочным, аромат – обалденный! Впрочем, попробуйте и сами убедитесь.

Блюдо из фарша: готово

Приятного аппетита!

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