Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное.

Блюдо из фарша! Попробуйте приготовить по нашему рецепту очень сытное, сочное и необыкновенно вкусное блюдо из фарша. Это блюдо заключает в себе и мясо и гарнир. Его можно готовить как на праздники, так и в будни. Блюдо подходит и на обед, и на ужин.
Блюдо из фарша: ингредиенты
- семьсот граммов смешанного фарша (свиной и куриный)
- четыре яйца
- три столовые ложки сметаны
- три картофелины
- сто пятьдесят граммов сыра
- две головки лука
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- сладкая паприка – по желанию
- растительное масло – для смазывания формы
Блюдо из фарша: как приготовить
- Лук почистить и разделить на четыре равные части, затем нарезать нетолстыми четверть кольцами.
- Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть.
- В сковороду влить растительное масло и запустить туда нарезанный лук.
- Лук прожаривать до появления красивого золотистого цвета.
- Три яйца залить подсоленной водой и сварить вкрутую.
- Затем дать им остыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.
- Натертые яйца поместить в глубокую миску и подсолить щепоткой соли.
- В ту же миску добавить сметану и перемешать.
- Сыр натереть на крупной фракции терки.
- Картофель почистить, хорошо помыть, подсушить полотенцем и пропустить через ту же терку.
- Натертый картофель отжать от лишней жидкости.
- Фарш поместить в отдельную глубокую емкость.
- Туда же вбить одно яйцо.
- Подсолить, поперчить и хорошо перемешать руками.
- Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом.
- Смоченными в воде руками из фарша сформировать шарики размером с мячик от пинг понга.
- Шарики аккуратно разложить в форме и слегка приплющить сверху руками. Должны получиться такие толстенькие лепешечки.
- Поверх мясных лепешек положить обжаренный лук.
- На лук выложить натертый картофель.
- Картофель сверху посолить, поперчить. Можете по желанию добавить сладкую паприку.
- Сверху смазать сметанно-яичной массой.
- Поверх сметаны обильно посыпать слой натертого сыра.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Форму с мясными лепешками накрыть фольгой и примерно на сорок минут отправить в духовку.
- По истечении положенного времени достать форму, снять фольгу и снова заложить в духовку примерно на семь минут, чтобы сыр немного подрумянился.
Вот мы и приготовили сочное, невероятно вкусное блюдо из фарша.
Готовое блюдо достать из духовки, положить на порционные тарелочки и подать на стол.
Мясо получилось очень нежным и сочным, аромат – обалденный! Впрочем, попробуйте и сами убедитесь.
Блюдо из фарша: готово
Приятного аппетита!
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