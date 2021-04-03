Блюдо из фарша: очень сытное, сочное, невероятно вкусное.

Блюдо из фарша! Попробуйте приготовить по нашему рецепту очень сытное, сочное и необыкновенно вкусное блюдо из фарша. Это блюдо заключает в себе и мясо и гарнир. Его можно готовить как на праздники, так и в будни. Блюдо подходит и на обед, и на ужин.

Блюдо из фарша: ингредиенты

семьсот граммов смешанного фарша (свиной и куриный)

четыре яйца

три столовые ложки сметаны

три картофелины

сто пятьдесят граммов сыра

две головки лука

соль и черный молотый перец – по вкусу

сладкая паприка – по желанию

растительное масло – для смазывания формы

Блюдо из фарша: как приготовить

Лук почистить и разделить на четыре равные части, затем нарезать нетолстыми четверть кольцами.

Сковороду поставить на огонь и хорошо разогреть.

В сковороду влить растительное масло и запустить туда нарезанный лук.

Лук прожаривать до появления красивого золотистого цвета.

Три яйца залить подсоленной водой и сварить вкрутую.

Затем дать им остыть, почистить и натереть на крупной фракции терки.

Натертые яйца поместить в глубокую миску и подсолить щепоткой соли.

В ту же миску добавить сметану и перемешать.

Сыр натереть на крупной фракции терки.

Картофель почистить, хорошо помыть, подсушить полотенцем и пропустить через ту же терку.

Натертый картофель отжать от лишней жидкости.

Фарш поместить в отдельную глубокую емкость.

Туда же вбить одно яйцо.

Подсолить, поперчить и хорошо перемешать руками.

Огнеупорную форму для запекания смазать растительным маслом.

Смоченными в воде руками из фарша сформировать шарики размером с мячик от пинг понга.

Шарики аккуратно разложить в форме и слегка приплющить сверху руками. Должны получиться такие толстенькие лепешечки.

Поверх мясных лепешек положить обжаренный лук.

На лук выложить натертый картофель.

Картофель сверху посолить, поперчить. Можете по желанию добавить сладкую паприку.

Сверху смазать сметанно-яичной массой.

Поверх сметаны обильно посыпать слой натертого сыра.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Форму с мясными лепешками накрыть фольгой и примерно на сорок минут отправить в духовку.

По истечении положенного времени достать форму, снять фольгу и снова заложить в духовку примерно на семь минут, чтобы сыр немного подрумянился.

Вот мы и приготовили сочное, невероятно вкусное блюдо из фарша.

Готовое блюдо достать из духовки, положить на порционные тарелочки и подать на стол.

Мясо получилось очень нежным и сочным, аромат – обалденный! Впрочем, попробуйте и сами убедитесь.

Блюдо из фарша: готово

Приятного аппетита!