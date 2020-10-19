Это блюдо станет вашим любимым, такого вкусного мяса вы еще не пробовали

Хочу поделиться с вами особым рецептом маринования мяса, причем любого – в любом случае, у вас получится очень нежное, мягкое и сочное блюдо. Вы можете его готовить и на праздничный стол. Запекать мясо будем вместе с картофелем.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 600 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

аджика острая, 1 ч.л;

кетчуп, 1 ст.л;

соль, перец;

картофель, 500 г;

соль, прованские травы, масло растительное.

Процесс приготовления

Как я уже говорила, мясо берите любое, у меня сегодня свинина.

Берем кусок свинины и надрезаем ее в виде книжки – разрезаем на ломти, но не до конца.

Лук трем на средней треке и смешиваем с кетчупом и аджикой, солью и перцем.

Мясо тщательно промазываем этим соусом со всех сторон и втираем его в волокна. Накрываем и оставляем мариноваться минимум на 1 час. Но лучше, конечно, если дольше.

Картофель режем дольками и выкладываем в форму для запекания, солим и перчим, посыпаем прованскими травами и сбрызгиваем растительным маслом.

Освобождаем середину формы от картофеля и выкладываем мясо.

Накрываем форму фольгой и запекаем при 200 градусах около 1 час.

Снимаем фольгу и можно еще допечь 5 минут для корочки, но это не обязательно.

Режем порционными кусочками свинину и вместе с картофелем, посыпаем зеленью, можно рубленым чесночком и подаем к столу.