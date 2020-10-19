Это блюдо станет вашим любимым, такого вкусного мяса вы еще не пробовали

Хочу поделиться с вами особым рецептом маринования мяса, причем любого – в любом случае, у вас получится очень нежное, мягкое и сочное блюдо. Вы можете его готовить и на праздничный стол. Запекать мясо будем вместе с картофелем.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 600 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- аджика острая, 1 ч.л;
- кетчуп, 1 ст.л;
- соль, перец;
- картофель, 500 г;
- соль, прованские травы, масло растительное.
Процесс приготовления
Как я уже говорила, мясо берите любое, у меня сегодня свинина.
Берем кусок свинины и надрезаем ее в виде книжки – разрезаем на ломти, но не до конца.
Лук трем на средней треке и смешиваем с кетчупом и аджикой, солью и перцем.
Мясо тщательно промазываем этим соусом со всех сторон и втираем его в волокна. Накрываем и оставляем мариноваться минимум на 1 час. Но лучше, конечно, если дольше.
Картофель режем дольками и выкладываем в форму для запекания, солим и перчим, посыпаем прованскими травами и сбрызгиваем растительным маслом.
Освобождаем середину формы от картофеля и выкладываем мясо.
Накрываем форму фольгой и запекаем при 200 градусах около 1 час.
Снимаем фольгу и можно еще допечь 5 минут для корочки, но это не обязательно.
Режем порционными кусочками свинину и вместе с картофелем, посыпаем зеленью, можно рубленым чесночком и подаем к столу.
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