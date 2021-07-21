Яркий и хрустящий салат на зиму из банальной капусты. Рецепт легкий в приготовлении

Вкус такого салата вы никогда не забудете, если хоть раз попробуете. С капустой просто смешиваем другие овощи и получаем красивую зимнюю закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 1.5 кг;
- свекла и морковь по 300 г;
- чеснок, 8 зубчиков;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 4 ст.л;
- уксус 9 %, 100 мл;
- лавровый лист, 3 шт;
- масло растительное, 100 мл;
- перец горошком, 15 шт;
- вода, 500 мл.
Процесс приготовления
Морковь и свеклу трем на крупной терке, капусту шинкуем и смешиваем овощи.
Чеснок мелко режем.
В кастрюлю вливаем воду, всыпаем соль и сахар, кладем лавровый лист и перец горшком.
Доводим до кипения, вливаем уксус и добавляем чеснок, опять доводим до кипения и выключаем.
Выливаем кипящий маринад в капусту с овощами и перемешиваем.
Раскладываем по банкам, уплотняем и заливаем оставшимся маринадом, накрываем крышками.
Ставим в разогретую до 150 градусов духовку и стерилизуем 15 минут.
Закручиваем плотно крышками и оставляем остывать.
Храним в подвале или кладовке.
Салат получается очень ароматным, напоминает солянку, но со своим оригинальным привкусом, который придает свекла. Попробуйте сделать и вы точно не пожалеете.