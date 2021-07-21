Яркий и хрустящий салат на зиму из банальной капусты. Рецепт легкий в приготовлении

Вкус такого салата вы никогда не забудете, если хоть раз попробуете. С капустой просто смешиваем другие овощи и получаем красивую зимнюю закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 1.5 кг;

свекла и морковь по 300 г;

чеснок, 8 зубчиков;

соль, 2 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

уксус 9 %, 100 мл;

лавровый лист, 3 шт;

масло растительное, 100 мл;

перец горошком, 15 шт;

вода, 500 мл.

Процесс приготовления

Морковь и свеклу трем на крупной терке, капусту шинкуем и смешиваем овощи.

Чеснок мелко режем.

В кастрюлю вливаем воду, всыпаем соль и сахар, кладем лавровый лист и перец горшком.

Доводим до кипения, вливаем уксус и добавляем чеснок, опять доводим до кипения и выключаем.

Выливаем кипящий маринад в капусту с овощами и перемешиваем.

Раскладываем по банкам, уплотняем и заливаем оставшимся маринадом, накрываем крышками.

Ставим в разогретую до 150 градусов духовку и стерилизуем 15 минут.

Закручиваем плотно крышками и оставляем остывать.

Храним в подвале или кладовке.

Салат получается очень ароматным, напоминает солянку, но со своим оригинальным привкусом, который придает свекла. Попробуйте сделать и вы точно не пожалеете.