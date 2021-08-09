Скатерть-Самобранка

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Соус вместо майонез -ложка стоит! Готовлю за 3 минуты без уксуса и яиц: хранится 4 дня

Все любят майонез в салатах, как основу для других соусов, как добавку для запекания мяса и рыбы, ингредиент для маринования овощей и прочих блюд.

Я ничего не имею против уксуса, но считаю его немного лишним в составе майонеза. Можно провести эксперимент и не добавлять еще и яйца. У меня получился очень вкусный соус, который долго хранится в холодильнике и прекрасно сочетается с разными блюдами. И самое главное – соус выходит очень густой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 150 мл;

масло растительное любое, 300 мл;

соль, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

лимонный сок, 3 ст.л;

горчица, 0.5 – 1 ч.л.

Процесс приготовления

Все ингредиенты вливаем и всыпаем в высокую емкость.

Берем погружной блендер и начинают перебивать массу.

Можно добавлять продукты в любой очередности, но это не столь важно, я сразу все добавляю и погружаю на дно блендер и начинаю взбивать.

Процесс взбивания длится до тех пор, пока вы не увидите, что соус уже достаточно густой и ложка в нем просто стоит.

Соус вместо майонез -ложка стоит! Готовлю за 3 минуты без уксуса и яиц: хранится 4 дня

Раскладываем в чистые и сухие баночки, накрываем крышками и отправляем на хранение в холодильник. Соус спокойно хранится до 4 х дней, дольше экспериментировать у меня не получилось – его просто съели.

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