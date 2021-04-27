Колбаски впрок. Тратим мало денег и вся семья сыта

Колбаски впрок можете подавать с салатами и любыми гарнирами. Такие колбаски Вы можете приготовить и хранить в холодильнике сколько хотите.
Колбаски впрок: ингредиенты
- Гречка — 1 кг. (один килограмм)
- Мясо -1 кг. (один килограмм)
- Грибы — 2 кг. (два килограмма)
- Картофель — 5 кг. (пять килограмм)
- Лук — 3 кг. (три килограмма)
- Кишка для колбасок — 8 м. (восемь метров)
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка, прованские травы и специи — по вкусу
- Чеснок — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Возьмите продукты в желаемом количестве, это просто пример, вы можете уменьшить либо увеличить количество.
- Гречку и картофель отварите до готовности, добавьте специи.
- Мясо отварите почти до готовности в воде со специями и солью.
- Нарежьте лук крупными кубиками, грибы кусочками среднего размера.
- Затем лук необходимо отправить в блендер и измельчить (можно просто очень мелко нарезать).
- Из картофеля приготовьте пюре с добавлением небольшого количества обжаренного лука.
- В пюре и гречку при необходимости добавьте соль .
- Нарежьте мясо мелкими кусочками.
- Обжарьте грибы до тех пор, пока жидкость не испарится, посолите и влейте немного растительного масла, чтобы грибы стали румяными.
- Затем возьмите прованские травы, любые специи на ваш вкус и чеснок, смешайте с луком.
- Обжаренный лук разделите примерно на четыре части, одну часть смешайте с гречкой, другую с картофельным пюре.
- Смешайте мясо с картофелем, а грибы — с гречкой.
- Установите кишку на мясорубку и начините её картофелем с мясом, затем вторую кишку — гречкой с грибами.
- В процессе заполнения кишки, делайте проколы, чтобы воздух вышел и перекрутите колбаски.
- Рассортируйте по пакетам и сложите в морозильную камеру.
- При приготовлении колбасок их выложите в сковороду, налейте немного солёной воды так, чтобы она покрыла колбаски, накройте крышкой и тушите 20 минут.
- Затем оставшуюся воду слейте, влейте растительное масло и обжарьте.
Колбаски впрок накормят всех!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии