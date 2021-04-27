Колбаски впрок. Тратим мало денег и вся семья сыта

Колбаски впрок можете подавать с салатами и любыми гарнирами. Такие колбаски Вы можете приготовить и хранить в холодильнике сколько хотите.

Колбаски впрок: ингредиенты

Гречка — 1 кг. (один килограмм) Мясо -1 кг. (один килограмм) Грибы — 2 кг. (два килограмма) Картофель — 5 кг. (пять килограмм) Лук — 3 кг. (три килограмма) Кишка для колбасок — 8 м. (восемь метров) Соль, перец — по вкусу Паприка, прованские травы и специи — по вкусу Чеснок — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Возьмите продукты в желаемом количестве, это просто пример, вы можете уменьшить либо увеличить количество.

Гречку и картофель отварите до готовности, добавьте специи.

Мясо отварите почти до готовности в воде со специями и солью.

Нарежьте лук крупными кубиками, грибы кусочками среднего размера.

Затем лук необходимо отправить в блендер и измельчить (можно просто очень мелко нарезать).

Из картофеля приготовьте пюре с добавлением небольшого количества обжаренного лука.

В пюре и гречку при необходимости добавьте соль .

Нарежьте мясо мелкими кусочками.

Обжарьте грибы до тех пор, пока жидкость не испарится, посолите и влейте немного растительного масла, чтобы грибы стали румяными.

Затем возьмите прованские травы, любые специи на ваш вкус и чеснок, смешайте с луком.

Обжаренный лук разделите примерно на четыре части, одну часть смешайте с гречкой, другую с картофельным пюре.

Смешайте мясо с картофелем, а грибы — с гречкой.

Установите кишку на мясорубку и начините её картофелем с мясом, затем вторую кишку — гречкой с грибами.

В процессе заполнения кишки, делайте проколы, чтобы воздух вышел и перекрутите колбаски.

Рассортируйте по пакетам и сложите в морозильную камеру.

При приготовлении колбасок их выложите в сковороду, налейте немного солёной воды так, чтобы она покрыла колбаски, накройте крышкой и тушите 20 минут.

Затем оставшуюся воду слейте, влейте растительное масло и обжарьте.

Колбаски впрок накормят всех!

Приятного аппетита!