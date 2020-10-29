Чипсы в домашних условиях: рада вся детвора!

Чипсы в домашних условиях! Многие детки обожают чипсы, но вместо того, чтобы покупать их. Сегодня покажем как сделать чипсы в домашних условиях.

Чипсы в домашних условиях: немного истории

Работал один шеф-повар в Нью-йоркской гостинице Moon’s Lake Lodge. И прославил он ресторан гостиницы по всей округе. Пришёл однажды в ресторанчик сам Корнелиус Вандербильт.

Неспроста пришёл. Не понравилось нашему богатому предпринимателю картошка фри.

Отправил он официанта обратно с недоеденным блюдом и с наставлением повару, что, мол, картошку надо резать потоньше, да жарить получше.

Ну в общем, сердится на клиента шеф-повар, поджаривает тонкие ломтики картофеля, да так, что картофель совсем просушивается.

Вот и появляются на свет чипсы, название которых можно перевести как ломтики.

Джордж Крам становится очень знаменитым, а магнар уходит из ресторана вполне довольный.

Чипсы в домашних условиях: продукты

Три штуки картофеля

Двести пятьдесят миллилитров подсолнечного масла

Соль

Паприка

Чипсы в домашних условиях: как сделать

Моем картофель. Чистим картошечку. С помощью пиллера режем картофель на тонкие дольки. Чтобы картофель был хрустящим, смываем с пластинок крахмал. Оставляем картофель под краном, чтобы крахмал смылся.

Берём маленькую кастрюлю. Вливаем в неё подсолнечное масло. Масло прогреваем. Очень хорошо прогреваем.

Картофельные пластинки достаём из воды и перекладываем на ситечко. Подождём, пока вода стечёт.

До конца просушиваем либо чистым хлопчатобумажным полотенцем, либо кухонными бумажными полотенчиками.

Когда масло будет совсем горяченьким, опустить в кастрюлю шесть — семь пластинок. Не больше, чтобы картофель хорошо прожарился и превратился в чипсы.

Готовим бумажные полотенца.

Прожаренные чипсы достаём из сотейника с помощью ситечка или шумовки. Выкладываем на подготовленное полотенце и ждём пока стечёт лишнее масло.

Затем, точно так же прожариваем следующую порцию и так, пока будут готовы все чипсы.

Чипсы выложить в салатницу и посолить. Посыпать паприкой.

Чипсы в домашних условиях: готовы

Как Сделать Чипсы в Домашних Условиях: Видео

Ну всё, готово, пойдём хрустеть!