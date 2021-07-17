Кабачки Кровавая Мэри. Чудо-рецепт на зиму

Кабачки Кровавая Мэри получаются невероятно ароматными и вкусными.
Кабачки Кровавая Мэри: ингредиенты
На 4 банки по 0,5 литра
- Кабачки в очищенном виде — 1200 гр. (тысяча двести грамм)
- Вода 800 мл. (восемьсот миллилитров)
- Томатная паста — 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров0
- Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Соль — 30 гр. (тридцать грамм)
- Уксус — 9% — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Укроп — 4 з. (четыре зонтика)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Листья смородины — 4 шт. (четыре штуки)
- Листья вишни — 4 шт. (четыре штуки)
- Перец душистый — 12 шт. (двенадцать штук)
Способ приготовления:
- Кабачки разрежьте вдоль на 2-3 части, а потом по высоте банки. На каждую литровую банку идёт примерно 300 гр. кабачков.
- В качестве пряностей используйте зонтики укропа, листья смородины, вишни и хрена.
- Потом банки наполните кабачками и залейте крутым кипятком до самого верха.
- В воду добавьте соль, томатную пасту, сахар, перемешайте, доведите до кипения и полного растворения сахара и соли.
- Маринад прокипятите одну минуту, кипяток слейте, добавьте уксус.
- Кабачки залейте горячим маринадом под горловину.
- Накройте банки прокипячёнными крышками, поставьте в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте после закипания 10 минут. Затем хорошо закройте.
Кабачки Кровавая Мэри — красиво и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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