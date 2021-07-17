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Кабачки Кровавая Мэри. Чудо-рецепт на зиму

Кабачки Кровавая Мэри получаются невероятно ароматными и вкусными.

Кабачки Кровавая Мэри: ингредиенты

Кабачки Кровавая Мэри

На 4 банки по 0,5 литра

  1. Кабачки в очищенном виде — 1200 гр. (тысяча двести грамм)
  2. Вода 800 мл. (восемьсот миллилитров)
  3. Томатная паста — 125 мл. (сто двадцать пять миллилитров0
  4. Сахар — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  5. Соль — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Уксус — 9% — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  7. Укроп — 4 з. (четыре зонтика)
  8. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  9. Листья смородины — 4 шт. (четыре штуки)
  10. Листья вишни — 4 шт. (четыре штуки)
  11. Перец душистый — 12 шт. (двенадцать штук)

Способ приготовления:

  • Кабачки разрежьте вдоль на 2-3 части, а потом по высоте банки. На каждую литровую банку идёт примерно 300 гр. кабачков.
  • В качестве пряностей используйте зонтики укропа, листья смородины, вишни и хрена.
  • Потом банки наполните кабачками и залейте крутым кипятком до самого верха.
  • В воду добавьте соль, томатную пасту, сахар, перемешайте, доведите до кипения и полного растворения сахара и соли.
  • Маринад прокипятите одну минуту, кипяток слейте, добавьте уксус.
  • Кабачки залейте горячим маринадом под горловину.
  • Накройте банки прокипячёнными крышками, поставьте в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте после закипания 10 минут.
    Затем хорошо закройте.

Кабачки Кровавая Мэри — красиво и вкусно.

Кабачки Кровавая Мэри. Чудо-рецепт на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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