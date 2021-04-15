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Почему у меня всегда получается идеальный манник на кефире: 5 тонкостей, которые всегда срабатывают

Среди огромного количества рецептов манника, я выбрала один единственный и уже много лет, использую только его. Но кроме удачного рецепта, у меня еще есть и несколько хитростей, благодаря которым, мое блюдо всегда получается идеальным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 500 мл;
  • мука, 0.5 стакана;
  • манная крупа, 1.5 стакана;
  • сахар, 1 стакан;
  • яйца, 2 шт;
  • масло сливочное, 40 г;
  • майонез, 2 ст.л;
  • сода, 0.5 ч.л.

Кефир вынимаем их холодильника за несколько часов до готовки. Это помогает не только приобрести нужную температуру, но и стать еще более скисшим, как раз для манника.

Смешиваю кефир с майонезом – соус более подходит, чем сметана. Вмешиваю яйца и вымешиваю массу до однородности.

Отдельно смешиваю просеянную муку с сахаром и манной крупой.

В сухие ингредиенты вливаю жидкость, перемешиваю и оставляю все на 1 час на столе, чтобы манна крупа хорошо набухла.

Вливаем растопленное сливочное масло, всыпаем соду и перемешиваем.

Совет: сода заменяется разрыхлителем, а масло качественным маргарином.

Форму смазываем маслом и обсыпаем манной крупой, выливаем тесто.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут, но смотрите по своей духовке и проверяйте готовность шпажкой.

Почему у меня всегда получается идеальный манник на кефире: 5 тонкостей, которые всегда срабатывают

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