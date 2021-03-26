Закуска из куриных желудков. Жалею, что раньше не готовила такую вкуснятину

Закуска из куриных желудков такая вкусная и оригинальная. Отличный и красочный вариант для праздничного стола.
Закуска из куриных желудков: ингредиенты
- 1 (одна) шт — лука
- 30 (тридцать) гр — желатина
- 1 (один) кг — куриных желудков
- полтора литра — воды
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- 2 (две) шт — лаврового листа
- пряные травы
- чеснок
- специи
- 7 (семь) шт — перца горошком
Рецепт приготовления:
- Желудки промойте и обрежьте все лишнее
- Залейте желудки водой, посолите и варите 2 – 2.5 часа до полной мягкости. Когда закипит, положите целую луковицу, очищенную от шелухи. За час до готовности, добавьте специи, лавровый лист. Выньте желудки и нарежьте ножом на более мелкие кусочки. Форму застелите пленкой и выложите слоем желудочки
- Желатин залейте бульоном и добавьте пропущенный через пресс чеснок. По вкусу. Залейте желудочки бульоном с желатином, поставьте сверху груз, остудите и отправьте в холодильник до полного застывания. Выньте из формы и нарежьте порционными кусками. Закуска из куриных желудков удалась на славу! Обязательно приготовьте по данному рецепту. На здоровье.
Свежие комментарии