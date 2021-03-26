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Закуска из куриных желудков. Жалею, что раньше не готовила такую вкуснятину

Закуска из куриных желудков такая вкусная и оригинальная. Отличный и красочный вариант для праздничного стола.

Закуска из куриных желудков

Закуска из куриных желудков: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — лука
  2. 30 (тридцать) гр — желатина
  3. 1 (один) кг — куриных желудков
  4. полтора литра — воды
  5. соль по вкусу
  6. перец по вкусу
  7. 2 (две) шт — лаврового листа
  8. пряные травы
  9. чеснок
  10. специи
  11. 7 (семь) шт — перца горошком

Рецепт приготовления:

  • Желудки промойте и обрежьте все лишнее
  • Залейте желудки водой, посолите и варите 2 – 2.5 часа до полной мягкости. Когда закипит, положите целую луковицу, очищенную от шелухи. За час до готовности, добавьте специи, лавровый лист. Выньте желудки и нарежьте ножом на более мелкие кусочки. Форму застелите пленкой и выложите слоем желудочки
  • Желатин залейте бульоном и добавьте пропущенный через пресс чеснок. По вкусу. Залейте желудочки бульоном с желатином, поставьте сверху груз, остудите и отправьте в холодильник до полного застывания. Выньте из формы и нарежьте порционными кусками. Закуска из куриных желудков удалась на славу! Обязательно приготовьте по данному рецепту. На здоровье.
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