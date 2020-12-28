Тушеная капуста: потрясающе вкусный и простой рецепт с маленьким секретом

Тушеная капуста! Сегодня мы выложим Вам простой и вкусный рецепт с маленьким секретом. Тушеная капуста по этому рецепту получается ну просто бархатная.
Тушеная капуста: ингредиенты
- килограмм белокочанной капусты
- двести пятьдесят граммов охотничьей колбасы (можно взять и любую другую колбасу)
- два лука
- одна морковь
- чайная ложка сахарного песка
- две столовые ложки растительного масла
- две столовые ложки томатной пасты
- столовая ложка муки
- стакан воды
- один лавровый лист
- соль
Тушеная капуста: вкусный и простой рецепт с маленьким секретом:
- Двести пятьдесят граммов колбасы нарезать на небольшие кусочки.
- В глубокий сотейник с толстым дном влить растительное масло и разогреть его.
- Репчатый лук почистить и порезать четверть кольцами.
- Запустить его в хорошо разогретое масло.
- Туда же добавить чайную ложку сахара и, перемешивая, обжаривать лук до прозрачности.
- Морковь помыть, почистить и нарезать некрупной соломкой. Или же можно ее натереть на терке.
- Отправить морковь к луку, как только тот станет прозрачным.
- Обжаривать, перемешивая, пару минут.
- К моркови с луком добавить нарезанную колбасу.
- Капусту тонко нашинковать.
- Через несколько минут в сотейник выложить часть капусты.
- Перемешать, слегка подсолить и когда немного осядет, отправить в сотейник остальную капусту.
- Обжаривать всю массу, постоянно помешивая, в течение четырех минут на сильном огне.
- Затем огонь нужно убрать почти до минимума.
- В отдельную пиалу выложить томатную пасту, влить туда же небольшое количество воды и хорошо перемешать, до получения однородной массы.
- После к томатной массе добавить столовую ложку с горкой муки.
- Взбить венчиком до однородного состояния.
- Подлить еще 250 мл воды.
- Снова взбить венчиком до получения однородности.
- Полученную томатную заливку отправить к капусте.
- Все перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне.
- Через пять минут крышку открыть, капусту перемешать и добавить лавровый лист.
- Закрыть сотейник крышкой и тушить капусту еще десять минут.
- Огонь отключить и оставить блюдо в сотейнике еще минут на десять, чтобы оно еще немного потомилось. Если у Вас в наличии сотейник с тонким дном, то тушить необходимо минут двадцать пять.
Вот и готова наша тушеная капуста. Капуста получилась очень вкусной, нежной, прямо бархатной. Можно съесть сразу две порции.
Надеемся наш простой и вкусный рецепт Вам понравился.
Тушеная капуста: готова
Приятного аппетита!
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