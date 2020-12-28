Тушеная капуста: потрясающе вкусный и простой рецепт с маленьким секретом

Тушеная капуста! Сегодня мы выложим Вам простой и вкусный рецепт с маленьким секретом. Тушеная капуста по этому рецепту получается ну просто бархатная.

Тушеная капуста: ингредиенты

килограмм белокочанной капусты

двести пятьдесят граммов охотничьей колбасы (можно взять и любую другую колбасу)

два лука

одна морковь

чайная ложка сахарного песка

две столовые ложки растительного масла

две столовые ложки томатной пасты

столовая ложка муки

стакан воды

один лавровый лист

соль

Тушеная капуста: вкусный и простой рецепт с маленьким секретом:

Двести пятьдесят граммов колбасы нарезать на небольшие кусочки.

В глубокий сотейник с толстым дном влить растительное масло и разогреть его.

Репчатый лук почистить и порезать четверть кольцами.

Запустить его в хорошо разогретое масло.

Туда же добавить чайную ложку сахара и, перемешивая, обжаривать лук до прозрачности.

Морковь помыть, почистить и нарезать некрупной соломкой. Или же можно ее натереть на терке.

Отправить морковь к луку, как только тот станет прозрачным.

Обжаривать, перемешивая, пару минут.

К моркови с луком добавить нарезанную колбасу.

Капусту тонко нашинковать.

Через несколько минут в сотейник выложить часть капусты.

Перемешать, слегка подсолить и когда немного осядет, отправить в сотейник остальную капусту.

Обжаривать всю массу, постоянно помешивая, в течение четырех минут на сильном огне.

Затем огонь нужно убрать почти до минимума.

В отдельную пиалу выложить томатную пасту, влить туда же небольшое количество воды и хорошо перемешать, до получения однородной массы.

После к томатной массе добавить столовую ложку с горкой муки.

Взбить венчиком до однородного состояния.

Подлить еще 250 мл воды.

Снова взбить венчиком до получения однородности.

Полученную томатную заливку отправить к капусте.

Все перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне.

Через пять минут крышку открыть, капусту перемешать и добавить лавровый лист.

Закрыть сотейник крышкой и тушить капусту еще десять минут.

Огонь отключить и оставить блюдо в сотейнике еще минут на десять, чтобы оно еще немного потомилось. Если у Вас в наличии сотейник с тонким дном, то тушить необходимо минут двадцать пять.

Вот и готова наша тушеная капуста. Капуста получилась очень вкусной, нежной, прямо бархатной. Можно съесть сразу две порции.

Надеемся наш простой и вкусный рецепт Вам понравился.

Тушеная капуста: готова

Приятного аппетита!