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Тушеная капуста: потрясающе вкусный и простой рецепт с маленьким секретом

Тушеная капуста! Сегодня мы выложим Вам простой и вкусный рецепт с маленьким секретом. Тушеная капуста по этому рецепту получается ну просто бархатная.

Тушеная капуста: ингредиенты

  • килограмм белокочанной капусты
  • двести пятьдесят граммов охотничьей колбасы (можно взять и любую другую колбасу)

Тушеная капуста

  • два лука
  • одна морковь
  • чайная ложка сахарного песка
  • две столовые ложки растительного масла
  • две столовые ложки томатной пасты
  • столовая ложка муки
  • стакан воды
  • один лавровый лист
  • соль

Тушеная капуста: вкусный и простой рецепт с маленьким секретом:

  • Двести пятьдесят граммов колбасы нарезать на небольшие кусочки.

Тушеная капуста: потрясающе вкусный и простой рецепт с маленьким секретом

  • В глубокий сотейник с толстым дном влить растительное масло и разогреть его.
  • Репчатый лук почистить и порезать четверть кольцами.
  • Запустить его в хорошо разогретое масло.
  • Туда же добавить чайную ложку сахара и, перемешивая, обжаривать лук до прозрачности.

Тушеная капуста

  • Морковь помыть, почистить и нарезать некрупной соломкой. Или же можно ее натереть на терке.
  • Отправить морковь к луку, как только тот станет прозрачным.
  • Обжаривать, перемешивая, пару минут.
  • К моркови с луком добавить нарезанную колбасу.

Тушеная капуста

  • Капусту тонко нашинковать.
  • Через несколько минут в сотейник выложить часть капусты.
  • Перемешать, слегка подсолить и когда немного осядет, отправить в сотейник остальную капусту.
  • Обжаривать всю массу, постоянно помешивая, в течение четырех минут на сильном огне.
  • Затем огонь нужно убрать почти до минимума.

Тушеная капуста

  • В отдельную пиалу выложить томатную пасту, влить туда же небольшое количество воды и хорошо перемешать, до получения однородной массы.
  • После к томатной массе добавить столовую ложку с горкой муки.
  • Взбить венчиком до однородного состояния.
  • Подлить еще 250 мл воды.
  • Снова взбить венчиком до получения однородности.
  • Полученную томатную заливку отправить к капусте.
  • Все перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне.
  • Через пять минут крышку открыть, капусту перемешать и добавить лавровый лист.
  • Закрыть сотейник крышкой и тушить капусту еще десять минут.
  • Огонь отключить и оставить блюдо в сотейнике еще минут на десять, чтобы оно еще немного потомилось. Если у Вас в наличии сотейник с тонким дном, то тушить необходимо минут двадцать пять.

Тушеная капуста

Вот и готова наша тушеная капуста. Капуста получилась очень вкусной, нежной, прямо бархатной. Можно съесть сразу две порции.

Надеемся наш простой и вкусный рецепт Вам понравился.

Тушеная капуста: готова

Приятного аппетита!

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