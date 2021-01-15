Блюдо из фарша: съедается в первую очередь

Блюдо из фарша! Обязательно приготовьте по нашему рецепту это простое и очень вкусное блюдо из фарша.

Блюдо из фарша: ингредиенты

половина килограмма любого фарша

одно яйцо среднего размера

одна головка репчатого лука

соль и перец – по вкусу

сто пятьдесят грамм твердого сыра

Для кляра:

два яйца

один граненый стакан молока

сто восемьдесят грамм муки

соль и перец – по вкусу

Блюдо из фарша: порядок приготовления

Нужно начать с подготовки мясных шайбочек:

Лук почистить, помыть и просушить. Затем натереть на мелкой фракции терки.

Мясной фарш выложить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить лук. Посолить и поперчить на Ваш вкус.

После хорошенечко перемешать лопаточкой. Затем уже руками немного выбивать его, чтобы получить однородную и воздушную массу.

Кальку постелить на рабочую поверхность.

Фарш равномерно размазать по всей поверхности кальки.

Твердый сыр натереть на крупной фракции терки. Посыпать сыром фарш.

При помощи кальки, чтобы мясо не прилипало к рукам, сформировать мясной рулет.

Готовый рулет положить в морозилку часа на три.

Через положенное время достать замороженный фарш и порезать на шайбочки толщиной в полсантиметра.

А теперь приступим к приготовлению кляра:

В глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и слегка взбить венчиком или вилочкой.

Добавить молоко и снова взбить.

Через сито просеять муку в полученную яично-молочную массу. При добавлении муки массу нужно постоянно перемешивать, во избежание комочков. Консистенция кляра должна быть немножечко гуще, чем блинное тесто.

Вкусное блюдо из фарша — окончательный этап приготовления:

Мясные шайбочки обмокнуть в кляр.

В предварительно хорошо прогретую сковороду налить растительное масло.

Отправить мясные шайбочки в сковороду.

Обжаривать их нужно где-то по три минуты с обеих сторон.

В самом конце приготовления сковороду нужно накрыть крышкой, во избежание того, чтобы фарш остался сыроватым.

Мясные шайбочки выложить из сковороды на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.

Наше вкусное блюдо из мясного фарша готово.

Блюдо из фарша: готово

Положите мясные рулетики на большую плоскую тарелочку и подайте на стол. Шикарный аромат сразу же привлечет внимание к Вашему блюду. Приятного аппетита!