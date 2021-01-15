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Блюдо из фарша: съедается в первую очередь

Блюдо из фарша! Обязательно приготовьте по нашему рецепту это простое и очень вкусное блюдо из фарша.

Блюдо из фарша: ингредиенты

  • половина килограмма любого фарша
  • одно яйцо среднего размера
  • одна головка репчатого лука

Блюдо из фарша

  • соль и перец – по вкусу
  • сто пятьдесят грамм твердого сыра

Для кляра:

  • два яйца
  • один граненый стакан молока
  • сто восемьдесят грамм муки
  • соль и перец – по вкусу

Блюдо из фарша: порядок приготовления

Блюдо из фарша

Нужно начать с подготовки мясных шайбочек:

  • Лук почистить, помыть и просушить. Затем натереть на мелкой фракции терки.
  • Мясной фарш выложить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить лук. Посолить и поперчить на Ваш вкус.
  • После хорошенечко перемешать лопаточкой. Затем уже руками немного выбивать его, чтобы получить однородную и воздушную массу.
  • Кальку постелить на рабочую поверхность.
  • Фарш равномерно размазать по всей поверхности кальки.
  • Твердый сыр натереть на крупной фракции терки. Посыпать сыром фарш.
  • При помощи кальки, чтобы мясо не прилипало к рукам, сформировать мясной рулет.
  • Готовый рулет положить в морозилку часа на три.
  • Через положенное время достать замороженный фарш и порезать на шайбочки толщиной в полсантиметра.

Блюдо из фарша

А теперь приступим к приготовлению кляра:

  • В глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и слегка взбить венчиком или вилочкой.
  • Добавить молоко и снова взбить.
  • Через сито просеять муку в полученную яично-молочную массу. При добавлении муки массу нужно постоянно перемешивать, во избежание комочков. Консистенция кляра должна быть немножечко гуще, чем блинное тесто.

Вкусное блюдо из фарша — окончательный этап приготовления:

  • Мясные шайбочки обмокнуть в кляр.
  • В предварительно хорошо прогретую сковороду налить растительное масло.
  • Отправить мясные шайбочки в сковороду.
  • Обжаривать их нужно где-то по три минуты с обеих сторон.
  • В самом конце приготовления сковороду нужно накрыть крышкой, во избежание того, чтобы фарш остался сыроватым.
  • Мясные шайбочки выложить из сковороды на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.

Блюдо из фарша

Наше вкусное блюдо из мясного фарша готово.

Блюдо из фарша: готово

Положите мясные рулетики на большую плоскую тарелочку и подайте на стол. Шикарный аромат сразу же привлечет внимание к Вашему блюду. Приятного аппетита!

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