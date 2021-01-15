Блюдо из фарша: съедается в первую очередь

Блюдо из фарша! Обязательно приготовьте по нашему рецепту это простое и очень вкусное блюдо из фарша.
Блюдо из фарша: ингредиенты
- половина килограмма любого фарша
- одно яйцо среднего размера
- одна головка репчатого лука
- соль и перец – по вкусу
- сто пятьдесят грамм твердого сыра
Для кляра:
- два яйца
- один граненый стакан молока
- сто восемьдесят грамм муки
- соль и перец – по вкусу
Блюдо из фарша: порядок приготовления
Нужно начать с подготовки мясных шайбочек:
- Лук почистить, помыть и просушить. Затем натереть на мелкой фракции терки.
- Мясной фарш выложить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить лук. Посолить и поперчить на Ваш вкус.
- После хорошенечко перемешать лопаточкой. Затем уже руками немного выбивать его, чтобы получить однородную и воздушную массу.
- Кальку постелить на рабочую поверхность.
- Фарш равномерно размазать по всей поверхности кальки.
- Твердый сыр натереть на крупной фракции терки. Посыпать сыром фарш.
- При помощи кальки, чтобы мясо не прилипало к рукам, сформировать мясной рулет.
- Готовый рулет положить в морозилку часа на три.
- Через положенное время достать замороженный фарш и порезать на шайбочки толщиной в полсантиметра.
А теперь приступим к приготовлению кляра:
- В глубокую миску вбить яйца, посолить, поперчить и слегка взбить венчиком или вилочкой.
- Добавить молоко и снова взбить.
- Через сито просеять муку в полученную яично-молочную массу. При добавлении муки массу нужно постоянно перемешивать, во избежание комочков. Консистенция кляра должна быть немножечко гуще, чем блинное тесто.
Вкусное блюдо из фарша — окончательный этап приготовления:
- Мясные шайбочки обмокнуть в кляр.
- В предварительно хорошо прогретую сковороду налить растительное масло.
- Отправить мясные шайбочки в сковороду.
- Обжаривать их нужно где-то по три минуты с обеих сторон.
- В самом конце приготовления сковороду нужно накрыть крышкой, во избежание того, чтобы фарш остался сыроватым.
- Мясные шайбочки выложить из сковороды на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.
Наше вкусное блюдо из мясного фарша готово.
Блюдо из фарша: готово
Положите мясные рулетики на большую плоскую тарелочку и подайте на стол. Шикарный аромат сразу же привлечет внимание к Вашему блюду. Приятного аппетита!
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