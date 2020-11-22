Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Минтай очень хорошо подходит для самых разных блюд, в том числе, и приготовленных в духовке. Это один из наших любимых рецептов – он простой, доступный и очень вкусный, рыбка ароматная и нежная.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 4 шт;
- горчица сладкая и не острая, 4 ст.л;
- масло растительное, 50 мл;
- ароматные травы, специи;
- картофель и томаты.
Процесс приготовления
Минтай можно заменить любой другой рыбкой, но просто советую попробовать именно так сделать.
Рыбу очищаем, удаляем голову, хвост и плавники, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Форму для запекания смазываем маслом.
Тушки рыбы смазываем со всех сторон горчицей, обсыпаем ароматными травами и специями.
Сбрызгиваем тушки растительным маслом.
Духовку разогреваем до 190 градусов и ставим рыбку запекаться на 25 минут.
Перед подачей можно посыпать свежим тимьяном или сухим.
Для подачи я отвариваю картофель в мундире, режу его колечками и вместе с кусочками и помидоров и рыбки, подаю к столу.
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