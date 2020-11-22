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Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Минтай очень хорошо подходит для самых разных блюд, в том числе, и приготовленных в духовке. Это один из наших любимых рецептов – он простой, доступный и очень вкусный, рыбка  ароматная и нежная.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 4 шт;
  • горчица сладкая и не острая, 4 ст.л;
  • масло растительное, 50 мл;
  • ароматные травы, специи;
  • картофель и томаты.

Процесс приготовления

Минтай можно заменить любой другой рыбкой, но просто советую попробовать именно так сделать.

Рыбу очищаем, удаляем голову, хвост и плавники, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Форму для запекания смазываем маслом.

Тушки рыбы смазываем со всех сторон горчицей, обсыпаем ароматными травами и специями.

Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Сбрызгиваем тушки растительным маслом.

Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Духовку разогреваем до 190 градусов и ставим рыбку запекаться на 25 минут.

Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Перед подачей можно посыпать свежим тимьяном или сухим.

Для подачи я отвариваю картофель в мундире, режу его колечками и вместе с кусочками и помидоров и рыбки, подаю к столу.

Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

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