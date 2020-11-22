Смазываю минтай горчицей и запекаю в духовке. Простой рецепт вкусной и сочной рыбы

Минтай очень хорошо подходит для самых разных блюд, в том числе, и приготовленных в духовке. Это один из наших любимых рецептов – он простой, доступный и очень вкусный, рыбка ароматная и нежная.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 4 шт;

горчица сладкая и не острая, 4 ст.л;

масло растительное, 50 мл;

ароматные травы, специи;

картофель и томаты.

Процесс приготовления

Минтай можно заменить любой другой рыбкой, но просто советую попробовать именно так сделать.

Рыбу очищаем, удаляем голову, хвост и плавники, промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Форму для запекания смазываем маслом.

Тушки рыбы смазываем со всех сторон горчицей, обсыпаем ароматными травами и специями.

Сбрызгиваем тушки растительным маслом.

Духовку разогреваем до 190 градусов и ставим рыбку запекаться на 25 минут.

Перед подачей можно посыпать свежим тимьяном или сухим.