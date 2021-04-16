Творожная Запеканка: На Завтрак или Ужин

Творожная запеканка! Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак, тогда сливочно-ванильная вкусная творожная запеканка, точно Вам подходит. Готовить ее легко и просто, а результат – восхитительный. Будьте уверены, что все домочадцы останутся очень довольны.
Творожная запеканка: ингредиенты
- пятьсот сорок граммов творога
- одно яйцо
- три столовые ложки манной крупы
- три столовые ложки сахарного песка
- чайная ложка разрыхлителя
- три столовые ложки сметаны
- столовая ложка растительного масла
Творожная запеканка: приготовление
- Сахарный песок переложить в глубокую пиалу.
- В ту же пиалу вбить куриное яйцо.
- Хорошо взбить все миксером.
- Добавить творог и сметану.
- После всыпать манную крупу.
- Добавить разрыхлитель для теста.
- Снова все взбить миксером.
- Закрыть пиалу пищевой пленкой и оставить на полчаса, чтобы тесто отдохнуло.
- В огнеупорную форму для выпекания влить растительное масло и размазать силиконовой кисточкой по дну и бокам формы.
- В форму отправить творожное тесто.
- Выровнять творожное тесто силиконовой лопаточкой.
- Сверху положить сметану и тоже разровнять.
- Отправить в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку и запекать в течение получаса. За это время запеканочка поднимется и покроется золотистой корочкой.
Вот и готова вкусная сливочно-ванильная творожная запеканка.
Достаньте ее из духовки, остудите и только потом подайте на стол.
По вкусу можно украсить.
Вкусная, нежная, сытная и красивая – просто прелесть. Что и говорить, запеканочка удается на славу.
Такую не попробовать – преступление.
Творожная запеканка: готова
Приятного аппетита и хорошего Вам утра!
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