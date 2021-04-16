Творожная Запеканка: На Завтрак или Ужин

Творожная запеканка! Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак, тогда сливочно-ванильная вкусная творожная запеканка, точно Вам подходит. Готовить ее легко и просто, а результат – восхитительный. Будьте уверены, что все домочадцы останутся очень довольны.

Творожная запеканка: ингредиенты

пятьсот сорок граммов творога

одно яйцо

три столовые ложки манной крупы

три столовые ложки сахарного песка

чайная ложка разрыхлителя

три столовые ложки сметаны

столовая ложка растительного масла

Творожная запеканка: приготовление

Сахарный песок переложить в глубокую пиалу.

В ту же пиалу вбить куриное яйцо.

Хорошо взбить все миксером.

Добавить творог и сметану.

После всыпать манную крупу.

Добавить разрыхлитель для теста.

Снова все взбить миксером.

Закрыть пиалу пищевой пленкой и оставить на полчаса, чтобы тесто отдохнуло.

В огнеупорную форму для выпекания влить растительное масло и размазать силиконовой кисточкой по дну и бокам формы.

В форму отправить творожное тесто.

Выровнять творожное тесто силиконовой лопаточкой.

Сверху положить сметану и тоже разровнять.

Отправить в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку и запекать в течение получаса. За это время запеканочка поднимется и покроется золотистой корочкой.

Вот и готова вкусная сливочно-ванильная творожная запеканка.

Достаньте ее из духовки, остудите и только потом подайте на стол.

По вкусу можно украсить.

Вкусная, нежная, сытная и красивая – просто прелесть. Что и говорить, запеканочка удается на славу.

Такую не попробовать – преступление.

Творожная запеканка: готова

Приятного аппетита и хорошего Вам утра!