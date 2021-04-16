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Творожная Запеканка: На Завтрак или Ужин

Творожная запеканка! Хотите приготовить вкусный и сытный завтрак, тогда сливочно-ванильная вкусная творожная запеканка, точно Вам подходит. Готовить ее легко и просто, а результат – восхитительный. Будьте уверены, что все домочадцы останутся очень довольны.

Творожная запеканка: ингредиенты

  • пятьсот сорок граммов творога

Творожная запеканка

  • одно яйцо
  • три столовые ложки манной крупы
  • три столовые ложки сахарного песка
  • чайная ложка разрыхлителя
  • три столовые ложки сметаны
  • столовая ложка растительного масла

Творожная запеканка: приготовление

  • Сахарный песок переложить в глубокую пиалу.
  • В ту же пиалу вбить куриное яйцо.

Творожная запеканка

  • Хорошо взбить все миксером.
  • Добавить творог и сметану.
  • После всыпать манную крупу.
  • Добавить разрыхлитель для теста.
  • Снова все взбить миксером.
  • Закрыть пиалу пищевой пленкой и оставить на полчаса, чтобы тесто отдохнуло.
  • В огнеупорную форму для выпекания влить растительное масло и размазать силиконовой кисточкой по дну и бокам формы.
  • В форму отправить творожное тесто.

Творожная запеканка

  • Выровнять творожное тесто силиконовой лопаточкой.
  • Сверху положить сметану и тоже разровнять.
  • Отправить в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку и запекать в течение получаса. За это время запеканочка поднимется и покроется золотистой корочкой.

Вот и готова вкусная сливочно-ванильная творожная запеканка.

Достаньте ее из духовки, остудите и только потом подайте на стол.

По вкусу можно украсить.

Творожная запеканка

Вкусная, нежная, сытная и красивая – просто прелесть. Что и говорить, запеканочка удается на славу.

Такую не попробовать – преступление.

Творожная запеканка: готова

Приятного аппетита и хорошего Вам утра!

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