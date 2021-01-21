Заварные блинчики на кипятке: невероятный рецепт с легкими пропорциями

Блинчики на заварном тесте всегда получаются очень нежными, мягкими, они не бывают резиновыми. Многие не любят готовить такие блины из-за боязни работы с заварным тестом. Я хочу поделиться с вами одним из самых простых и легких рецептов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

молоко, кипяток, мука по 2 стакана;

масло растительное, 2 ст.л;

соль, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца солим и взбиваем миксером.

В процессе взбивания тонкой струйкой льем в яичную массу кипяток.

Добавляем молоко, потом просеянную муку и растительное масло, хорошо вымешиваем тесто до однородности.

Тесто будет жидким, но не переживайте, в процессе обжарки блинов вы увидите, что оно нужной консистенции.

Также не бойтесь лить крутой кипяток в яичную массу: благодаря тому, что вы будете взбивать массу миксером на больших оборотах, яйца не будут сворачиваться, а вся масса, будет легко взбиваться и увеличиваться в объеме.

После выпекания блинов, можно придумать начинку или просто подавать блины со сметаной, медом, вареньем.