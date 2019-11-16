Скатерть-Самобранка

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Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет

Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет

Ингредиенты:
600 г печени говяжьей
2 средние моркови
1 большая луковица
70 г сливочного масла
2 ст.ложки растительного масла для жарки
3 лавровых листа
5-6 горошин душистого перца
1/2 ч.ложки соли
1/2 стакана воды
1/4 ч.ложки мускатного ореха
белый перец на кончике ножа

Приготовление:

Печень освободите от пленок, нарежьте на крупные куски и замочите в воде на пару часов.

Печень опустите в горячую воду, доведити до кипения, снимите пену, добавьте специи и варите 15 минут.

Печень остудите и нарежьте на мелкие кусочки.

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.

На растительном масле обжарьте лук, добавьте морковь и жарьте 5 минут.

Добавьте печень, воду, посолите и тушить под крышкой 15 минут.

В конце добавьте сливочное масло, мускатный орех и белый перец.

Печень с овощами взбейте блендером и готово.

Приятного аппетита!!!

Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет

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