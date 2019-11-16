Идеальное решение для бутербродов: нежный, ароматный и питательный паштет

Ингредиенты:

600 г печени говяжьей

2 средние моркови

1 большая луковица

70 г сливочного масла

2 ст.ложки растительного масла для жарки

3 лавровых листа

5-6 горошин душистого перца

1/2 ч.ложки соли

1/2 стакана воды

1/4 ч.ложки мускатного ореха

белый перец на кончике ножа

Приготовление:

Печень освободите от пленок, нарежьте на крупные куски и замочите в воде на пару часов.

Печень опустите в горячую воду, доведити до кипения, снимите пену, добавьте специи и варите 15 минут.

Печень остудите и нарежьте на мелкие кусочки.

Морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами.

На растительном масле обжарьте лук, добавьте морковь и жарьте 5 минут.

Добавьте печень, воду, посолите и тушить под крышкой 15 минут.

В конце добавьте сливочное масло, мускатный орех и белый перец.

Печень с овощами взбейте блендером и готово.

Приятного аппетита!!!