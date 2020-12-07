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Творожные пончики с ягодной начинкой — быстрый рецепт без заморочек

Хотите побаловать домочадцев вкусными пончиками с ягодной начинкой? Предлагаем приготовить творожные пончики по нашему рецепту.

Мы подобрали для вас отличный рецепт быстрого приготовления великолепных пончиков.

Уверяем вас никто не останется равнодушным и приготовленные по нашему рецепту пончики вмиг будут съедены с огромнейшим удовольствием.

 

творожные пончики

Чтобы приготовить творожные пончики с ягодной начинкой, необходимо

Для ягодной начинки:

  • Ягоды (черника, малина, вишня без косточек) замороженные или консервированные в собственном соку – 200 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Порошок корицы (по желанию) – 1 ст. л.

Творожные пончики с ягодной начинкой — быстрый рецепт без заморочек

Для теста творожных пончиков:

  • Творог 200 г
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Сода – 1 ч/л
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 200 г
  • Растительное масло для жарки

Творожные пончики: Приготовление

  1. Муку просеять через сито. Добавить в нее соль, соду и перемешать.
  2. В посуду для приготовления теста положить творог, яйцо, посыпать сахаром и тщательно перемять.
  3. Постепенно добавляя муку, смешанную с солью и содой, замешать тесто. Хорошенько вымесить до однородности. В тесте будут видны маленькие вкрапления творога – это не проблема — главное, чтобы само тесто стало «цельным». Накрыть тесто крышкой и дать отстояться полчаса.
  4. Если у вас ягоды замороженные, то нужно дать им отойти на сите, с подложенной посудой, чтобы стекал сок. Если же вы используете консервированные в собственном соку ягоды, то просто нужно откинуть их на сито и отделить сок.
  5. Разделить тесто на порционные шарики, диаметром около четырех сантиметров.
  6. Размять каждый шарик в пухлую лепешку.
  7. Выложить сцеженные ягоды на доску в один слой и посыпать их сахаром, смешанным с корицей.
  8. Выложить на каждую лепешку по несколько ягод, обсыпанных сахаром и корицей и, залепив края, сформировать пончик в форме приплюснутого шарика — «летающей тарелки».
  9. Пожарить в большом количестве разогретого масла до коричневато — золотистой корочки. Выложить на салфетку, чтобы освободиться от лишнего жира.
  10. Перед подачей можно обсыпать сахарной пудрой или сиропом, приготовленным из сцеженного сока тех же ягод.

Приятного аппетита!

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