Творожные пончики с ягодной начинкой — быстрый рецепт без заморочек

Хотите побаловать домочадцев вкусными пончиками с ягодной начинкой? Предлагаем приготовить творожные пончики по нашему рецепту.
Мы подобрали для вас отличный рецепт быстрого приготовления великолепных пончиков.
Уверяем вас никто не останется равнодушным и приготовленные по нашему рецепту пончики вмиг будут съедены с огромнейшим удовольствием.
Чтобы приготовить творожные пончики с ягодной начинкой, необходимо
Для ягодной начинки:
- Ягоды (черника, малина, вишня без косточек) замороженные или консервированные в собственном соку – 200 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Порошок корицы (по желанию) – 1 ст. л.
Для теста творожных пончиков:
- Творог 200 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – щепотка
- Сода – 1 ч/л
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 200 г
- Растительное масло для жарки
Творожные пончики: Приготовление
- Муку просеять через сито. Добавить в нее соль, соду и перемешать.
- В посуду для приготовления теста положить творог, яйцо, посыпать сахаром и тщательно перемять.
- Постепенно добавляя муку, смешанную с солью и содой, замешать тесто. Хорошенько вымесить до однородности. В тесте будут видны маленькие вкрапления творога – это не проблема — главное, чтобы само тесто стало «цельным». Накрыть тесто крышкой и дать отстояться полчаса.
- Если у вас ягоды замороженные, то нужно дать им отойти на сите, с подложенной посудой, чтобы стекал сок. Если же вы используете консервированные в собственном соку ягоды, то просто нужно откинуть их на сито и отделить сок.
- Разделить тесто на порционные шарики, диаметром около четырех сантиметров.
- Размять каждый шарик в пухлую лепешку.
- Выложить сцеженные ягоды на доску в один слой и посыпать их сахаром, смешанным с корицей.
- Выложить на каждую лепешку по несколько ягод, обсыпанных сахаром и корицей и, залепив края, сформировать пончик в форме приплюснутого шарика — «летающей тарелки».
- Пожарить в большом количестве разогретого масла до коричневато — золотистой корочки. Выложить на салфетку, чтобы освободиться от лишнего жира.
- Перед подачей можно обсыпать сахарной пудрой или сиропом, приготовленным из сцеженного сока тех же ягод.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии