Творожные пончики с ягодной начинкой — быстрый рецепт без заморочек

Хотите побаловать домочадцев вкусными пончиками с ягодной начинкой? Предлагаем приготовить творожные пончики по нашему рецепту.

Мы подобрали для вас отличный рецепт быстрого приготовления великолепных пончиков.

Уверяем вас никто не останется равнодушным и приготовленные по нашему рецепту пончики вмиг будут съедены с огромнейшим удовольствием.

Чтобы приготовить творожные пончики с ягодной начинкой, необходимо

Для ягодной начинки:

Ягоды (черника, малина, вишня без косточек) замороженные или консервированные в собственном соку – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Порошок корицы (по желанию) – 1 ст. л.

Для теста творожных пончиков:

Творог 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – щепотка

Сода – 1 ч/л

Яйцо – 1 шт.

Мука – 200 г

Растительное масло для жарки

Творожные пончики: Приготовление

Муку просеять через сито. Добавить в нее соль, соду и перемешать. В посуду для приготовления теста положить творог, яйцо, посыпать сахаром и тщательно перемять. Постепенно добавляя муку, смешанную с солью и содой, замешать тесто. Хорошенько вымесить до однородности. В тесте будут видны маленькие вкрапления творога – это не проблема — главное, чтобы само тесто стало «цельным». Накрыть тесто крышкой и дать отстояться полчаса. Если у вас ягоды замороженные, то нужно дать им отойти на сите, с подложенной посудой, чтобы стекал сок. Если же вы используете консервированные в собственном соку ягоды, то просто нужно откинуть их на сито и отделить сок. Разделить тесто на порционные шарики, диаметром около четырех сантиметров. Размять каждый шарик в пухлую лепешку. Выложить сцеженные ягоды на доску в один слой и посыпать их сахаром, смешанным с корицей. Выложить на каждую лепешку по несколько ягод, обсыпанных сахаром и корицей и, залепив края, сформировать пончик в форме приплюснутого шарика — «летающей тарелки». Пожарить в большом количестве разогретого масла до коричневато — золотистой корочки. Выложить на салфетку, чтобы освободиться от лишнего жира. Перед подачей можно обсыпать сахарной пудрой или сиропом, приготовленным из сцеженного сока тех же ягод.

Приятного аппетита!