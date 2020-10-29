Пристроила целую накопившуюся гору пакетов. Показываю, какую полезность я придумала

Я, как и многие другие хозяйки, не выбрасываю хорошие и чистые пакеты, которые можно еще не раз использовать. Вот только со временем их скапливается столько, что просто не знаешь, куда распихать и положить. Вариант «выбросить» не проходит – жалко.

Думала, думала и придумала, будем делать сумку.

Разложила пакеты по цвету и размерам, аккуратно расправила.

Теперь берем и режем на полоски, с шириной около 2 – 3 см. Сворачиваем наши «нитки» в клубок.

Совет: полоски пакетов просто скручивайте рукой в нить, объединяя кончики предыдущей и следующей. Вы быстро наловчитесь скручивать такую нитку.

Берем подходящий по размеру нитки крючок и вяжем простой бабушкин квадрат – это будут элементы нашей сумки.

Когда у вас скопится много таких элементов-квадратов, начинаем собирать полотно. Связывать квадраты между собой лучше собой нитью из пакетов, но сложите ее вдвое – так будет прочнее и нить не будет растягиваться от веса в вашей сумке.

Ручки вяжем обычно, столбиками без накидов или с одним накидом.

В итоге, у нас красивая сумка в этническом стиле. Вы можете сшивать квадраты в разное полотно – с любой длиной и шириной, все зависит от вашего вкуса.