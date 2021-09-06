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Лимонный кекс к чаю. На этот аромат сбегутся даже соседи

Лимонный кекс к чаю — настоящая находка для любой хозяйки.

Лимонный кекс к чаю: ингредиенты

Лимонный кекс к чаю

  1. Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
  2. Сливочное масло — 115 гр. (сто пятнадцать грамм)
  3. Сахар — 1 ст. или 3/4 (один стакан или три четверти)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  6. Цедра лимона — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
  8. Йогурт — 1/2 ст. (половина стакана)
  9. Щепотка соли
  10. Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)

Сироп:

  1. Сахар — 1/4 ст. (одна четверть стакана)
  2. Лимонный сок

Сахарная глазурь:

  1. Сахарная пудра — 1 т. (один стакан)
  2. Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Всего для приготовления кекса нужно 3 больших лимона

Приготовление кекса:

  • Яйца, йогурт и масло достаньте из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры.
  • Сливочное масло тщательно взбейте в миксере с сахаром и солью в течение 5 минут до образования пышной массы.
  • Спустя 5 минут введите по одному яйца, продолжая взбивать. Пока взбиваются яйца, на мелкой тёрке натрите цедру двух лимонов, добавьте к яйцам и маслу и продолжайте взбивать.
  • Выдавите две столовые ложки лимона и вместе с йогуртом отправьте в тесто, продолжая взбивать.
  • 1,5 ст. муки с 2 ч. л разрыхлителя тщательно перемешайте и порциями введите в тесто, затем продолжайте вымешивать тесто ложкой.
  • В силиконовую форму для кексов, смазанную маслом, выложите тесто, разравняйте лопаткой и выпекайте 35-45 минут при 160 градусах.
  • Приготовьте сироп: выдавите 3 ст. л лимонного сока, к нему добавьте 1/4 ст. сахара.
  • Отправьте на 30 с. в микроволновку.
  • Из духовки достаньте готовый кекс и, горячим, полейте сиропом. Чтобы кекс хорошо пропитался, сделайте в нём надколы.
  • Приготовьте глазурь: возьмите чуть меньше половины стакана сахарной пудры и смешайте с 1,5 ст. л лимонного сока  и интенсивно размешайте ложкой, должна получиться полупрозрачная глазурь.
  • Тёплый кекс тщательно полейте глазурью

Лимонный кекс к чаю — просто и быстро

Лимонный кекс к чаю. На этот аромат сбегутся даже соседи 2

 

Пеките на здоровье!

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