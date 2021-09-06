Лимонный кекс к чаю. На этот аромат сбегутся даже соседи

Лимонный кекс к чаю — настоящая находка для любой хозяйки.
Лимонный кекс к чаю: ингредиенты
- Мука — 1,5 ст. (полтора стакана)
- Сливочное масло — 115 гр. (сто пятнадцать грамм)
- Сахар — 1 ст. или 3/4 (один стакан или три четверти)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Цедра лимона — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
- Йогурт — 1/2 ст. (половина стакана)
- Щепотка соли
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
Сироп:
- Сахар — 1/4 ст. (одна четверть стакана)
- Лимонный сок
Сахарная глазурь:
- Сахарная пудра — 1 т. (один стакан)
- Лимонный сок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Всего для приготовления кекса нужно 3 больших лимона
Приготовление кекса:
- Яйца, йогурт и масло достаньте из холодильника заранее, они должны быть комнатной температуры.
- Сливочное масло тщательно взбейте в миксере с сахаром и солью в течение 5 минут до образования пышной массы.
- Спустя 5 минут введите по одному яйца, продолжая взбивать. Пока взбиваются яйца, на мелкой тёрке натрите цедру двух лимонов, добавьте к яйцам и маслу и продолжайте взбивать.
- Выдавите две столовые ложки лимона и вместе с йогуртом отправьте в тесто, продолжая взбивать.
- 1,5 ст. муки с 2 ч. л разрыхлителя тщательно перемешайте и порциями введите в тесто, затем продолжайте вымешивать тесто ложкой.
- В силиконовую форму для кексов, смазанную маслом, выложите тесто, разравняйте лопаткой и выпекайте 35-45 минут при 160 градусах.
- Приготовьте сироп: выдавите 3 ст. л лимонного сока, к нему добавьте 1/4 ст. сахара.
- Отправьте на 30 с. в микроволновку.
- Из духовки достаньте готовый кекс и, горячим, полейте сиропом. Чтобы кекс хорошо пропитался, сделайте в нём надколы.
- Приготовьте глазурь: возьмите чуть меньше половины стакана сахарной пудры и смешайте с 1,5 ст. л лимонного сока и интенсивно размешайте ложкой, должна получиться полупрозрачная глазурь.
- Тёплый кекс тщательно полейте глазурью
Лимонный кекс к чаю — просто и быстро
Пеките на здоровье!
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