Блюда из картофеля и болгарского перца: потрясающе вкусное и ароматное

Блюда из картофеля и болгарского перца! Рекомендуем Вам рецепт, по которому можете приготовить очень оригинальное, потрясающе вкусное и ароматное блюдо из картофеля и сладкого перца. Готовить его легко, просто и быстро, а подавать можно или в качестве гарнира, или как салат. Всем, кто пробовал, очень понравилось это блюдо, так что и Вы попробуйте.

Блюда из картофеля и болгарского перца: ингредиенты

пять картофелин

два сладких перца (желательно выбрать разных цветов)

половина репчатого лука

две столовые ложки топленого масла (можно заменить на оливковое)

две чайные ложки смешанной сухой приправы (базилик, томаты, чеснок)

четверть красного острого перца

чайная ложка паприки

сто граммов рассольного сыра

маслины — по желанию

соль

Блюда из картофеля и болгарского перца: приготовление

Картофель хорошо помыть щеточкой.

Затем поместить в кастрюлю, залить кипятком, добавить немного соли и сварить в мундире до готовности.

Затем слить воду и остудить картофель.

После очистить его и нарезать вдоль на длинные дольки.

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить в нее топленое масло.

Подождать пока масло полностью раскроется.

Репчатый лук почистить, крупно нарезать и отправить на сковороду.

Перемешивая, обжаривать лук примерно одну минутку.

Сладкий перец помыть, удалить плодоножки и семена и нарезать длинной соломкой.

Отправить соломку из перца в сковороду к луку.

Туда же запустить картофель.

Обжаривать овощи следует на среднем огне примерно минут десять, при этом периодично перемешивая.

Добавить туда вышеперечисленные специи. Но можете специи выбрать на свой вкус.

Посолить по вкусу.

Обжаривать со специями, аккуратно перемешивая плоской большой лопаточкой, еще приблизительно минут пять.

Сыр порезать кубиками среднего размера.

Снять сковороду с огня и добавить к блюду сырные кубики.

Также поверх блюда выложить маслины.

Вот и готово наше вкусное ароматно блюдо из картофеля и сладкого перца.

Переложите его на красивую плоскую тарелку и подайте к столу.

Блюдо выглядит ярко, празднично, аппетитно. Так и хочется его попробовать.

Блюда из картофеля и болгарского перца: готова

Приятного аппетита!