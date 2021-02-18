Блюда из картофеля и болгарского перца: потрясающе вкусное и ароматное

Блюда из картофеля и болгарского перца! Рекомендуем Вам рецепт, по которому можете приготовить очень оригинальное, потрясающе вкусное и ароматное блюдо из картофеля и сладкого перца. Готовить его легко, просто и быстро, а подавать можно или в качестве гарнира, или как салат. Всем, кто пробовал, очень понравилось это блюдо, так что и Вы попробуйте.
Блюда из картофеля и болгарского перца: ингредиенты
- пять картофелин
- два сладких перца (желательно выбрать разных цветов)
- половина репчатого лука
- две столовые ложки топленого масла (можно заменить на оливковое)
- две чайные ложки смешанной сухой приправы (базилик, томаты, чеснок)
- четверть красного острого перца
- чайная ложка паприки
- сто граммов рассольного сыра
- маслины — по желанию
- соль
Блюда из картофеля и болгарского перца: приготовление
- Картофель хорошо помыть щеточкой.
- Затем поместить в кастрюлю, залить кипятком, добавить немного соли и сварить в мундире до готовности.
- Затем слить воду и остудить картофель.
- После очистить его и нарезать вдоль на длинные дольки.
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить в нее топленое масло.
- Подождать пока масло полностью раскроется.
- Репчатый лук почистить, крупно нарезать и отправить на сковороду.
- Перемешивая, обжаривать лук примерно одну минутку.
- Сладкий перец помыть, удалить плодоножки и семена и нарезать длинной соломкой.
- Отправить соломку из перца в сковороду к луку.
- Туда же запустить картофель.
- Обжаривать овощи следует на среднем огне примерно минут десять, при этом периодично перемешивая.
- Добавить туда вышеперечисленные специи. Но можете специи выбрать на свой вкус.
- Посолить по вкусу.
- Обжаривать со специями, аккуратно перемешивая плоской большой лопаточкой, еще приблизительно минут пять.
- Сыр порезать кубиками среднего размера.
- Снять сковороду с огня и добавить к блюду сырные кубики.
- Также поверх блюда выложить маслины.
Вот и готово наше вкусное ароматно блюдо из картофеля и сладкого перца.
Переложите его на красивую плоскую тарелку и подайте к столу.
Блюдо выглядит ярко, празднично, аппетитно. Так и хочется его попробовать.
Блюда из картофеля и болгарского перца: готова
Приятного аппетита!
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