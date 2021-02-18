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Блюда из картофеля и болгарского перца: потрясающе вкусное и ароматное

Блюда из картофеля и болгарского перца! Рекомендуем Вам рецепт, по которому можете приготовить очень оригинальное, потрясающе вкусное и ароматное блюдо из картофеля и сладкого перца. Готовить его легко, просто и быстро, а подавать можно или в качестве гарнира, или как салат. Всем, кто пробовал, очень понравилось это блюдо, так что и Вы попробуйте.

Блюда из картофеля и болгарского перца: ингредиенты

  • пять картофелин

Блюда из картофеля и болгарского перца

  • два сладких перца (желательно выбрать разных цветов)
  • половина репчатого лука
  • две столовые ложки топленого масла (можно заменить на оливковое)
  • две чайные ложки смешанной сухой приправы (базилик, томаты, чеснок)
  • четверть красного острого перца
  • чайная ложка паприки
  • сто граммов рассольного сыра
  • маслины — по желанию
  • соль

Блюда из картофеля и болгарского перца: приготовление

  • Картофель хорошо помыть щеточкой.
  • Затем поместить в кастрюлю, залить кипятком, добавить немного соли и сварить в мундире до готовности.
  • Затем слить воду и остудить картофель.

Блюда из картофеля и болгарского перца

  • После очистить его и нарезать вдоль на длинные дольки.
  • Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и положить в нее топленое масло.
  • Подождать пока масло полностью раскроется.
  • Репчатый лук почистить, крупно нарезать и отправить на сковороду.
  • Перемешивая, обжаривать лук примерно одну минутку.
  • Сладкий перец помыть, удалить плодоножки и семена и нарезать длинной соломкой.
  • Отправить соломку из перца в сковороду к луку.

Блюда из картофеля и болгарского перца

  • Туда же запустить картофель.
  • Обжаривать овощи следует на среднем огне примерно минут десять, при этом периодично перемешивая.
  • Добавить туда вышеперечисленные специи. Но можете специи выбрать на свой вкус.
  • Посолить по вкусу.
  • Обжаривать со специями, аккуратно перемешивая плоской большой лопаточкой, еще приблизительно минут пять.
  • Сыр порезать кубиками среднего размера.

Блюда из картофеля и болгарского перца

  • Снять сковороду с огня и добавить к блюду сырные кубики.
  • Также поверх блюда выложить маслины.

Вот и готово наше вкусное ароматно блюдо из картофеля и сладкого перца.

Переложите его на красивую плоскую тарелку и подайте к столу.

Блюдо выглядит ярко, празднично, аппетитно. Так и хочется его попробовать.

Блюда из картофеля и болгарского перца: готова

Приятного аппетита!

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