Яйца больше не варю и не жарю, а готовлю их иначе. Выходят вкуснее, чистятся хоть одной рукой

Если вам предстоит сварить много яиц за один раз, очень советую попробовать мой способ. Вы точно не пожалеете, продукт получается вкуснее и легче чистятся.

Яйца будет запекать в духовке, так они будут нежными, желток получается очень мягким. Такой способ отлично подходит, когда нужно к Пасхе приготовит много яиц.

Складываем яйца в форму и отправляем в духовку. Можно выложить яйца на решетку, так они точно хорошо пропекутся со всех сторон.

Включаем температуру в 160 градусов и запекаем около 25 минут.

Остужаем яйца как вам нравится, хоть в холодной воде, хоть просто выложив на стол.

Когда вы начнете чистить яйца, вы увидите, насколько легче это делается по сравнению с яйцами, отваренными в воде.