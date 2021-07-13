Сухие маринованные огурцы. Хрустящие огурчики с лёгкой пикантной ноткой

Сухие маринованные огурцы — лучший рецепт быстрого способа приготовления соленья.
Сухие маринованные огурцы: ингредиенты
- Огурцы – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
- Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
- Укроп – пучок
- Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Промойте, обсушите огурцы и отрежьте кончики. Приготовленный укроп измельчите.
- Очистите чеснок и нарежьте на тонкие дольки.
- Огурцы переложите в пакет, добавьте укроп, соль и чеснок. Закройте его и хорошо перемешайте.
- Заготовку оставьте на столе на 12 часов. Подайте к столу готовые огурцы.
Сухие маринованные огурцы получаются хрустящими и очень вкусными.
Приятного аппетита!
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