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Сухие маринованные огурцы. Хрустящие огурчики с лёгкой пикантной ноткой

Сухие маринованные огурцы — лучший рецепт быстрого способа приготовления соленья.

Сухие маринованные огурцы: ингредиенты

Сухие маринованные огурцы

  1. Огурцы – 750 г. (семьсот пятьдесят грамм)
  2. Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
  3. Укроп – пучок
  4. Соль – 1 ч. л. (одна чайная ложка)

 Способ приготовления:

  • Промойте, обсушите огурцы и отрежьте кончики. Приготовленный укроп измельчите.
  • Очистите чеснок и нарежьте на тонкие дольки.
  • Огурцы переложите в пакет, добавьте укроп, соль и чеснок. Закройте его и хорошо перемешайте.
  • Заготовку оставьте на столе на 12 часов. Подайте к столу готовые огурцы.

Сухие маринованные огурцы получаются хрустящими и очень вкусными.

Сухие маринованные огурцы. Хрустящие огурчики с лёгкой пикантной ноткой 2

Приятного аппетита!

 

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