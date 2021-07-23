Знала бы раньше, приготовила бы больше. Рецепт кабачков по-корейски: красивый и аппетитный салатик на зиму

Заготовка получается острой, пикантной, хрустящей, очень ароматной и вкусной Такой салат вам точно понравится, продукты для него – самые простые и доступные.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, кабачки, 1.5 кг;
- морковь и сладкий перчик по 3 шт;
- чеснок, 1 головка;
- базилик, пучок;
- кориандр, 1 ч.л;
- острый перец по вкусу;
- соль, 1 ст.л;
- сахар, 4 ст.л;
- уксус 9 % и масло растительное по 80 мл.
Процесс приготовления
Кабачки, сладкий перец и морковь режем тонкой соломкой или трем на терке для корейской моркови.
Совет: чтобы салат был не только вкусным, но и красивым, овощи берите разных цветов.
Смешиваем овощи с зеленью, острым перцем, солью и сахаром, перцем, кориандром, паприкой и чесноком, уксусом.
Растительное масло раскаляем и поливаем сверху специи.
Перемешиваем и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.
Раскладываем по стерильным банкам, уплотняем и заливаем соком.
Совет: палочкой убираем пустоты, чтобы в банках не оставался воздух.
Накрываем банки крышками, ставим в кастрюлю на полотенце и наливаем теплую воду.
Стерилизуем после закипания воды 20 минут – 0.5 банки.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Хранить салат можно в подвале или в кладовке.
Салатик получается очень вкусным, овощи хрустящие, плотные, прекрасное дополнение к любому праздничному столу и просто для ужина.
Свежие комментарии