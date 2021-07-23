Знала бы раньше, приготовила бы больше. Рецепт кабачков по-корейски: красивый и аппетитный салатик на зиму

Заготовка получается острой, пикантной, хрустящей, очень ароматной и вкусной Такой салат вам точно понравится, продукты для него – самые простые и доступные.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, кабачки, 1.5 кг;

морковь и сладкий перчик по 3 шт;

чеснок, 1 головка;

базилик, пучок;

кориандр, 1 ч.л;

острый перец по вкусу;

соль, 1 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

уксус 9 % и масло растительное по 80 мл.

Процесс приготовления

Кабачки, сладкий перец и морковь режем тонкой соломкой или трем на терке для корейской моркови.

Совет: чтобы салат был не только вкусным, но и красивым, овощи берите разных цветов.

Смешиваем овощи с зеленью, острым перцем, солью и сахаром, перцем, кориандром, паприкой и чесноком, уксусом.

Растительное масло раскаляем и поливаем сверху специи.

Перемешиваем и оставляем на 3 часа, периодически перемешивая.

Раскладываем по стерильным банкам, уплотняем и заливаем соком.

Совет: палочкой убираем пустоты, чтобы в банках не оставался воздух.

Накрываем банки крышками, ставим в кастрюлю на полотенце и наливаем теплую воду.

Стерилизуем после закипания воды 20 минут – 0.5 банки.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Хранить салат можно в подвале или в кладовке.

Салатик получается очень вкусным, овощи хрустящие, плотные, прекрасное дополнение к любому праздничному столу и просто для ужина.