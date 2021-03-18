Скатерть-Самобранка

5 327 подписчиков

Старый шашлычник сказал, как приготовить самый сочный шашлык: никакой соли, майонеза и уксуса

Многие готовят шашлык, маринуя мясо в уксусе, майонезе с кетчупом и соли. Готовил и я так, но до тех пор, пока не познакомился со стариком, который делает самый вкусный шашлык. Он и подсказал, какие ошибки часто мы допускаем в процессе готовки.

Выбираем мясо

Для шашлыка необходимо брать только свежее, охлажденное мясо, но не замороженное. Выбирайте кусок с салом, тогда шашлык не будет сухим.

Делаем маринад

Для маринада берем только лук и перец, специи по вкусу, но без соли.

Лук режем тонкими кольцами – берите много, переминайте руками и смешивайте с перцем. А потом добавляйте куски мяса и хорошо перемешайте.

Оставляем мариноваться на 4 часа. Но лучше – до 8 часов, тогда мясо получается сочным и мягким.

Мясо солим перед тем, как ставим шампура на мангал.

Старый шашлычник сказал, как приготовить самый сочный шашлык: никакой соли, майонеза и уксуса

Правильно готовим

Жар должен быть умеренным, угли покрыты серым пеплом, немного тлеющие.

Используя эти нехитрые секреты, вы сделаете очень вкусный, ароматный, сочный шашлык, который подаем с зеленью и овощами, мягким хлебом или лавашом.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх