Старый шашлычник сказал, как приготовить самый сочный шашлык: никакой соли, майонеза и уксуса

Многие готовят шашлык, маринуя мясо в уксусе, майонезе с кетчупом и соли. Готовил и я так, но до тех пор, пока не познакомился со стариком, который делает самый вкусный шашлык. Он и подсказал, какие ошибки часто мы допускаем в процессе готовки.

Выбираем мясо

Для шашлыка необходимо брать только свежее, охлажденное мясо, но не замороженное. Выбирайте кусок с салом, тогда шашлык не будет сухим.

Делаем маринад

Для маринада берем только лук и перец, специи по вкусу, но без соли.

Лук режем тонкими кольцами – берите много, переминайте руками и смешивайте с перцем. А потом добавляйте куски мяса и хорошо перемешайте.

Оставляем мариноваться на 4 часа. Но лучше – до 8 часов, тогда мясо получается сочным и мягким.

Мясо солим перед тем, как ставим шампура на мангал.

Правильно готовим

Жар должен быть умеренным, угли покрыты серым пеплом, немного тлеющие.

Используя эти нехитрые секреты, вы сделаете очень вкусный, ароматный, сочный шашлык, который подаем с зеленью и овощами, мягким хлебом или лавашом.