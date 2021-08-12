Как приготовить ленивые голубцы с фаршем в духовке. Пошаговый рецепт сочных котлет

Приготовленные в духовке ленивые голубцы в ароматном и кисло-сладком соусе, получаются сочными, ароматными, очень вкусными, с легкими сливочными нотками.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина и говядина, капуста по 500 г;

лук, 300 г;

морковь, 200 г;

рис отварной, 350 г;

соль, перец, кориандр;

масло сливочное, 100 г;

масло растительное, 20 г.

Для приготовления соуса необходимо:

помидоры, 200 г;

сметана, 200 г;

морковь и лук по 100 г;

соль, перец, сахар щепотка.

Процесс приготовления

Мясной фарш берите любой по своему вкусу, из разных сортов мяса.

Мелко шинкуем капусту, трем морковь, режем лук.

Обжариваем лук на сливочном масле, добавляем морковь и капусту, тушим до готовности.

Совет: в процессе можно добавить растительного масла и в самом конце заправить специями.

Тушим 15 минут.

Вынимаем овощи на большое блюдо и оставляем остывать.

Если вы взяли мясо, тогда отрезайте все лишнее и превращайте его в фарш, который заправьте измельченным луком, солью и специями. Только не забывайте, что овощи вы также солили.

Смешиваем фарш, остывший отварной рис и овощи.

Формируем котлеты и складываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Для соуса мелко трем морковь и режем лук, тушим на масле, добавляем тертые помидоры, тушим еще минут 5.

Добавляем сметану, перемешиваем и соус готов.

Выкладываем соус на котлеты и отправляем их в духовку на 45 минут при 180 градусах.