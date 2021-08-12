Как приготовить ленивые голубцы с фаршем в духовке. Пошаговый рецепт сочных котлет

Приготовленные в духовке ленивые голубцы в ароматном и кисло-сладком соусе, получаются сочными, ароматными, очень вкусными, с легкими сливочными нотками.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
свинина и говядина, капуста по 500 г;
лук, 300 г;
морковь, 200 г;
рис отварной, 350 г;
соль, перец, кориандр;
масло сливочное, 100 г;
масло растительное, 20 г.
Для приготовления соуса необходимо:
помидоры, 200 г;
сметана, 200 г;
морковь и лук по 100 г;
соль, перец, сахар щепотка.
Процесс приготовления
Мясной фарш берите любой по своему вкусу, из разных сортов мяса.
Мелко шинкуем капусту, трем морковь, режем лук.
Обжариваем лук на сливочном масле, добавляем морковь и капусту, тушим до готовности.
Совет: в процессе можно добавить растительного масла и в самом конце заправить специями.
Тушим 15 минут.
Вынимаем овощи на большое блюдо и оставляем остывать.
Если вы взяли мясо, тогда отрезайте все лишнее и превращайте его в фарш, который заправьте измельченным луком, солью и специями. Только не забывайте, что овощи вы также солили.
Смешиваем фарш, остывший отварной рис и овощи.
Формируем котлеты и складываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
Для соуса мелко трем морковь и режем лук, тушим на масле, добавляем тертые помидоры, тушим еще минут 5.
Добавляем сметану, перемешиваем и соус готов.
Выкладываем соус на котлеты и отправляем их в духовку на 45 минут при 180 градусах.
Такие котлеты ничем не отличаются от классических голубцов, та же сочность и вкус. Соус для запекания можно делать любой по своему вкусу, просто учитывайте, что котлеты впитают в себя часть.
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