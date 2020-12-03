Сало в рассоле со вкусом шашлыка! «Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни

Ароматная и пикантная закуска из сала со вкусом шашлыка отлично подходит и в качестве перекуса, и на бутерброды, и даже на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало (грудинка), 1.5 кг;
- вода, 1 л;
- соль, 100 г;
- лавровый лист, 3 шт;
- перец горошком, 15 шт;
- перец душистый, 6 шт;
- приправа для шашлыка, 1 ч.л;
- укроп и петрушка по веточке в банку.
Процесс приготовления
Сало режем кусочками – не маленькими и не большими. Не забываем промывать сало и просушивать бумажными полотенцами.
Лук – кольцами.
В кастрюлю с водой кладем все специи и соль, доводим до кипения и варим 4 минуты. Остужаем.
В чистые баночки (500 или 700 г) кладем зелень и дольки чеснока по вкусу.
Кладем в баночки сало, кусочки укладываем плотно.
Заливаем сало холодным рассолом до самого верха.
Банки накрываем крышками и оставляем при комнатной температуре на 2 суток.
Сливаем маринад с банок. Очень хорошо сливаем всю жидкость.
Готовим новый маринад, из воды и 100 г соли (на 1 л). Доводим до кипения, варим 4 минуты и остужаем.
Заливаем в банки, закручиваем крышками и ставим в холодильник на 3 суток.
Вынимаем кусочки сала из банок, просушиваем бумажными полотенцами, оборачиваем пергаментом или фольгой и храним в морозильной камере.
Свежие комментарии