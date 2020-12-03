Сало в рассоле со вкусом шашлыка! «Пятиминутка» идеальная закуска на все случаи жизни

Ароматная и пикантная закуска из сала со вкусом шашлыка отлично подходит и в качестве перекуса, и на бутерброды, и даже на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало (грудинка), 1.5 кг;

вода, 1 л;

соль, 100 г;

лавровый лист, 3 шт;

перец горошком, 15 шт;

перец душистый, 6 шт;

приправа для шашлыка, 1 ч.л;

укроп и петрушка по веточке в банку.

Процесс приготовления

Сало режем кусочками – не маленькими и не большими. Не забываем промывать сало и просушивать бумажными полотенцами.

Лук – кольцами.

В кастрюлю с водой кладем все специи и соль, доводим до кипения и варим 4 минуты. Остужаем.

В чистые баночки (500 или 700 г) кладем зелень и дольки чеснока по вкусу.

Кладем в баночки сало, кусочки укладываем плотно.

Заливаем сало холодным рассолом до самого верха.

Банки накрываем крышками и оставляем при комнатной температуре на 2 суток.

Сливаем маринад с банок. Очень хорошо сливаем всю жидкость.

Готовим новый маринад, из воды и 100 г соли (на 1 л). Доводим до кипения, варим 4 минуты и остужаем.

Заливаем в банки, закручиваем крышками и ставим в холодильник на 3 суток.

Вынимаем кусочки сала из банок, просушиваем бумажными полотенцами, оборачиваем пергаментом или фольгой и храним в морозильной камере.