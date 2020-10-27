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Куриные ножки в грибном соусе: яркие краски и настроение по-испански

Куриные ножки в грибном соусе! В качестве второго блюда к обеду предлагаем приготовить куриные ножки в грибном соусе.

О блюде Куриные ножки в грибном соусе по-испански:

Как говорил наш мультяшный друг, высоко ценящий кулинарное искусство, продолжаем интересный разговор. Мы с Вами уже приготовили любимое блюдо Сальвадора Дали — испанский суп с чесноком.

После такого замечательного и яркого блюда конечно не хотелось бы испортить всё впечатление, подавая к столу какое-нибудь повседневные второе блюдо. Хочется продолжить обед чем-то ярко — испанским.

И поэтому мы заглядываем в рецепт другого испанского шедевра и готовим куриные ножки в грибном соусе.

Куриные ножки в грибном соусе: ингредиенты

  • Три-четыре куриных бёдрышка
  • Одну-две головки лука (зависит от размера луковиц)
  • Триста граммов свежих некрупных шампиньонов
  • Треть стакана белого вина
  • Соль
  • Чёрный перец
  • Пучок зелёного лука
  • Четыре столовых ложки оливкового масла

Куриные ножки в грибном соусе

Куриные ножки в грибном соусе: приготовление

  • Моем куриные ножки и просушиваем бумажным полотенцем.
  • Опять-таки берём жаровню и поливаем одним из главных ингредиентов испанской кухни — оливковым маслом.
  • Выкладываем куриные ножки на сковороду кожицей вниз. Можно также добавить кусочки куриной грудки.
  • Когда куриные ножки с одной стороны прожарятся, переворачиваем их на другую сторону при помощи двух лопаточек или щипцов. Солим. Прикрываем сеткой. Крышкой закрывать не стоит, а то курочка начнёт тушиться вместо того, чтобы жариться. Однако, чтобы масло не разбрызгивалось, сеточка отлично подойдёт.
  • Переворачиваем опять. Солим. Вот теперь добавляем немного кипячёно-остуженной воды. Оставляем тушиться под полуприкрытой крышкой.
  • Теперь приступаем к обработке лука. Чистим лук и режем его пополам. Затем нарезаем полукольцами. Это придаст блюду особенную красоту.
  • Добавляем лук в жаровню. Размешиваем деревянной лопаточкой. Лук подстилаем под кусочки курочки.
  • Тем временем моем и просушиваем свежие шампиньоны. Режем тонкими дольками.
  • Щипчиками убираем куриные ножки с жаровни и выкладываем их на плоскую тарелку. Лук же оставляем в жаровне и добавляем к нему грибы. Грибочки нужно немного посолить, чтобы они быстро дали сок. Перемешиваем. Когда сок грибочков немного испарится и в жаровне образуется соус, польём грибочки белым вином. Продержим одну-две минуты, пока алкоголь испарится.

Куриные ножки в грибном соусе

  • Мясо возвращаем в жаровню и прикрываем крышкой.
  • Косо нарезаем зелёный лук. Почему косо? Чтобы он лучше пропитался соусом.
  • Открываем крышку и посыпаем курочку зелёным луком. Тут же выключаем огонь под жаровней.
  • Добавляем чёрного перца. Прикрываем крышкой и оставляем настаиваться около пяти минут.

Посмотрите, какая красота получилась. Яркие краски, яркие вкусы, яркое настроение. Теперь нас ждёт полноценный испанский обед!

Куриные ножки в грибном соусе: готовы

Подавайте как второе блюдо к испанскому супу с чесноком.

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