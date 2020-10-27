Куриные ножки в грибном соусе: яркие краски и настроение по-испански

Куриные ножки в грибном соусе! В качестве второго блюда к обеду предлагаем приготовить куриные ножки в грибном соусе.

О блюде Куриные ножки в грибном соусе по-испански:

Как говорил наш мультяшный друг, высоко ценящий кулинарное искусство, продолжаем интересный разговор. Мы с Вами уже приготовили любимое блюдо Сальвадора Дали — испанский суп с чесноком.

После такого замечательного и яркого блюда конечно не хотелось бы испортить всё впечатление, подавая к столу какое-нибудь повседневные второе блюдо. Хочется продолжить обед чем-то ярко — испанским.

И поэтому мы заглядываем в рецепт другого испанского шедевра и готовим куриные ножки в грибном соусе.

Куриные ножки в грибном соусе: ингредиенты

Три-четыре куриных бёдрышка

Одну-две головки лука (зависит от размера луковиц)

Триста граммов свежих некрупных шампиньонов

Треть стакана белого вина

Соль

Чёрный перец

Пучок зелёного лука

Четыре столовых ложки оливкового масла

Куриные ножки в грибном соусе: приготовление

Моем куриные ножки и просушиваем бумажным полотенцем.

Опять-таки берём жаровню и поливаем одним из главных ингредиентов испанской кухни — оливковым маслом.

Выкладываем куриные ножки на сковороду кожицей вниз. Можно также добавить кусочки куриной грудки.

Когда куриные ножки с одной стороны прожарятся, переворачиваем их на другую сторону при помощи двух лопаточек или щипцов. Солим. Прикрываем сеткой. Крышкой закрывать не стоит, а то курочка начнёт тушиться вместо того, чтобы жариться. Однако, чтобы масло не разбрызгивалось, сеточка отлично подойдёт.

Переворачиваем опять. Солим. Вот теперь добавляем немного кипячёно-остуженной воды. Оставляем тушиться под полуприкрытой крышкой.

Теперь приступаем к обработке лука. Чистим лук и режем его пополам. Затем нарезаем полукольцами. Это придаст блюду особенную красоту.

Добавляем лук в жаровню. Размешиваем деревянной лопаточкой. Лук подстилаем под кусочки курочки.

Тем временем моем и просушиваем свежие шампиньоны. Режем тонкими дольками.

Щипчиками убираем куриные ножки с жаровни и выкладываем их на плоскую тарелку. Лук же оставляем в жаровне и добавляем к нему грибы. Грибочки нужно немного посолить, чтобы они быстро дали сок. Перемешиваем. Когда сок грибочков немного испарится и в жаровне образуется соус, польём грибочки белым вином. Продержим одну-две минуты, пока алкоголь испарится.

Мясо возвращаем в жаровню и прикрываем крышкой.

Косо нарезаем зелёный лук. Почему косо? Чтобы он лучше пропитался соусом.

Открываем крышку и посыпаем курочку зелёным луком. Тут же выключаем огонь под жаровней.

Добавляем чёрного перца. Прикрываем крышкой и оставляем настаиваться около пяти минут.

Посмотрите, какая красота получилась. Яркие краски, яркие вкусы, яркое настроение. Теперь нас ждёт полноценный испанский обед!

Куриные ножки в грибном соусе: готовы

Подавайте как второе блюдо к испанскому супу с чесноком.