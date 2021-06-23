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Творожная запеканка по семейному рецепту. Тающее во рту лакомство

Творожная запеканка по семейному рецепту — нежная и румяная, настоящее лакомство для сладкоежек.

Творожная запеканка по семейному рецепту: ингредиенты

Творожная запеканка по семейному рецепту

  1. Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Творог — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука0
  4. Манная крупа — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  5. Сливочное масло — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  6. Изюм — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
  7. Щепотка соли

При желании:

  1. Сахар
  2. Сметана — при подаче

Способ приготовления:

  • Порежьте изюм пополам, тщательно промойте, залейте водой и поставьте на огонь. Варите 5 минут после закипания, воду слейте.
  • Взбейте яйца в пену (можете добавить сахар), затем влейте молоко, манную крупу и соль и снова взбейте.
  • Теперь добавьте творог, хорошо размешайте и смешайте с изюмом.
  • В небольшую формочку выложите 4 ч. л сливочного масла, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Смажьте бока формы половиной сливочного масла, выложите туда творожную массу, сверху разровняйте ложкой и полейте оставшимся сливочным маслом.
  • Затем поставьте в духовку на полчаса.

Творожная запеканка по семейному рецепту просто растает у Вас во рту.

Творожная запеканка по семейному рецепту. Тающее во рту лакомство 2

Пеките на здоровье.

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