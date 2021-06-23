Творожная запеканка по семейному рецепту. Тающее во рту лакомство

Творожная запеканка по семейному рецепту — нежная и румяная, настоящее лакомство для сладкоежек.
Творожная запеканка по семейному рецепту: ингредиенты
- Молоко — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Творог — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука0
- Манная крупа — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Сливочное масло — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Изюм — 4 ч. л (четыре чайные ложки)
- Щепотка соли
При желании:
- Сахар
- Сметана — при подаче
Способ приготовления:
- Порежьте изюм пополам, тщательно промойте, залейте водой и поставьте на огонь. Варите 5 минут после закипания, воду слейте.
- Взбейте яйца в пену (можете добавить сахар), затем влейте молоко, манную крупу и соль и снова взбейте.
- Теперь добавьте творог, хорошо размешайте и смешайте с изюмом.
- В небольшую формочку выложите 4 ч. л сливочного масла, поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
- Смажьте бока формы половиной сливочного масла, выложите туда творожную массу, сверху разровняйте ложкой и полейте оставшимся сливочным маслом.
- Затем поставьте в духовку на полчаса.
Творожная запеканка по семейному рецепту просто растает у Вас во рту.
Пеките на здоровье.
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