Торт Халва. Необычайно вкусный тортик

Торт Халва немного трудный в приготовлении, но безумно вкусный и нежный.
Торт Халва: ингредиенты
Какао бисквит:
- Сахар — 3/4 ст. (три четверти стакана)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Мука — 2/3 ст. (две трети стакана)
- Какао — 1/3 ч. (одна треть чашки)
Рецепт приготовления:
- Муку и какао перемешайте и просейте. Белки отделите от желтков и взбейте в жёсткие пики.
- В конце взбивания всыпьте сахар, ложку за ложкой, после каждого добавления взбивайте.
- Взбивая, добавьте по одному яичные желтки.
- Теперь очередь муки и какао. Тесто осторожно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо перемешались.
- Выстелите пергаментом форму диаметром 23 см, по бокам смазывать не надо.
- Тесто аккуратно вылейте в форму. Выпекайте в течение 35-40 минут при температуре 160-170 градусов.
- Торт выньте из духовки, разрежьте на две пластины.
Сезам торт:
- Сахар — 1/2 ст. (половина стакана)
- Белки — 4 шт. (четыре штуки)
- Крахмал картофельный — 1/2 ст. л (пол столовой ложки)
- Порошок для выпечки — 1/2 ч. л (пол чайной ложки)
- Семена кунжута — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука — 1/2 ст. л (пол столовой ложки)
Приготовление:
- Белки взбейте в жёсткие пики постепенно добавляя сахар.
- После образования крепкой пены добавьте остальные ингредиенты.
- Вылейте на застеленную пергаментом форму для выпечки.
- Выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
Халвовый крем:
- Мука — 3 ст.л (три столовые ложки)
- Молоко — 1/2 л. (пол литра)
- Сахарная пудра — 1/2 ст. (пол стакана)
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Желтки яичные — 4 шт. (четыре штуки)
- Масло сливочное — 1/2 ст. (половина стакана)
- Ванильная или арахисовая халва — 200 гр. (двести грамм)
Приготовление:
- Кроме масла и халвы, из остальных продуктов приготовьте пудинг: половину молока закипятите с сахаром, а во вторую половину влейте взбитые желтки, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комков. Влейте кипящее молоко.
- Пудинг должен получиться густым. После приготовления пудинг оставить остывать.
- Разотрите хорошо масло, по ложке добавляйте халву, всё время взбивая.
- Затем добавьте холодный пудинг и все тщательно взбейте.
- Крем попробуйте на вкус, при необходимости добавьте сахар и охладите крем.
Сборка торта:
Собирайте торт слоями: бисквит какао — крем — корж -сезам — крем — бисквит какао — крем.
Торт Халва удивит Вас необычным вкусом!
Пеките на здоровье!
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