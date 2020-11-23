Шашлык из свинины на шпажках: сочный и ароматный шашлык в домашних условиях

Шашлык из свинины на шпажках в домашних условиях. Мясо будем мариновать в перце и луке. И получится оно нежным и сочным.

Шашлык из свинины на шпажках: ингредиенты

3 (три) ст. ложки – воды 1 (одна) шт – лука 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины Соль и черный молотый перец по вкусу Пол ч. ложки – паприки

Шашлык из свинины на шпажках: рецепт

Мясо хорошо промойте и нарежьте на кусочки около 4 см

Лук нарежьте кольцами

Сложите мясо и лук, посолите, добавьте специи

Перемешайте ингредиенты. Немного воды добавьте. Перемешайте

Накройте посуду крышкой и уберите на два часа в холодильник

А лучше на ночь. Так лучше замаринуется

За полчаса до начала приготовления, шпажки следует замочить в холодной воде. Чтобы они не сгорели в духовке

Насадите мясо на шпажки. Лук не нужно. Установите мясо в духовке так, чтобы оно висело в воздухе. Возьмите подходящую форму. В форму налейте немного воды, чтобы капающий жир не горел

Запекайте при 200 градусах сорок минут. Каждые 10 минут нужно переворачивать. Под конец включите режим конвекции

Шашлык из свинины на шпажках готов: Видео

Свиная шея получается нежной, сочной. Если у вас свинина постная, можно в маринад добавить яблочный уксус или же лимонный сок.

На здоровье.