Скатерть-Самобранка

5 238 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    Из НАСТОЯЩЕГО творога сырники не расплываются.Методом проб и ош...
  • Jelena L
    А вот солить сразу не желательно! Можно подсолить в тарелке. Особенно детям.Бульон из куриных...
  • Жанна Гайдешар
    На фото : курица отварная .Салат, который бу...

Шашлык из свинины на шпажках: сочный и ароматный шашлык в домашних условиях

Шашлык из свинины на шпажках в домашних условиях. Мясо будем мариновать в перце и луке. И получится оно нежным и сочным.

Шашлык из свинины на шпажках: ингредиенты

Шашлык из свинины на шпажках

  1. 3 (три) ст. ложки – воды
  2. 1 (одна) шт – лука
  3. 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины
  4. Соль и черный молотый перец по вкусу
  5. Пол ч. ложки – паприки

Шашлык из свинины на шпажках: рецепт

Шашлык из свинины на шпажках

  • Мясо хорошо промойте и нарежьте на кусочки около 4 см
  • Лук нарежьте кольцами
  • Сложите мясо и лук, посолите, добавьте специи
  • Перемешайте ингредиенты. Немного воды добавьте. Перемешайте
  • Накройте посуду крышкой и уберите на два часа в холодильник
  • А лучше на ночь. Так лучше замаринуется
  • За полчаса до начала приготовления, шпажки следует замочить в холодной воде. Чтобы они не сгорели в духовке
  • Насадите мясо на шпажки. Лук не нужно. Установите мясо в духовке так, чтобы оно висело в воздухе. Возьмите подходящую форму. В форму налейте немного воды, чтобы капающий жир не горел
  • Запекайте при 200 градусах сорок минут. Каждые 10 минут нужно переворачивать. Под конец включите режим конвекции

Шашлык из свинины на шпажках готов: Видео

Свиная шея получается нежной, сочной. Если у вас свинина постная, можно в маринад добавить яблочный уксус или же лимонный сок.

На здоровье.

Шашлык из свинины на шпажках

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх