Шашлык из свинины на шпажках: сочный и ароматный шашлык в домашних условиях

Шашлык из свинины на шпажках в домашних условиях. Мясо будем мариновать в перце и луке. И получится оно нежным и сочным.
Шашлык из свинины на шпажках: ингредиенты
- 3 (три) ст. ложки – воды
- 1 (одна) шт – лука
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – свинины
- Соль и черный молотый перец по вкусу
- Пол ч. ложки – паприки
Шашлык из свинины на шпажках: рецепт
- Мясо хорошо промойте и нарежьте на кусочки около 4 см
- Лук нарежьте кольцами
- Сложите мясо и лук, посолите, добавьте специи
- Перемешайте ингредиенты. Немного воды добавьте. Перемешайте
- Накройте посуду крышкой и уберите на два часа в холодильник
- А лучше на ночь. Так лучше замаринуется
- За полчаса до начала приготовления, шпажки следует замочить в холодной воде. Чтобы они не сгорели в духовке
- Насадите мясо на шпажки. Лук не нужно. Установите мясо в духовке так, чтобы оно висело в воздухе. Возьмите подходящую форму. В форму налейте немного воды, чтобы капающий жир не горел
- Запекайте при 200 градусах сорок минут. Каждые 10 минут нужно переворачивать. Под конец включите режим конвекции
Шашлык из свинины на шпажках готов: Видео
Свиная шея получается нежной, сочной. Если у вас свинина постная, можно в маринад добавить яблочный уксус или же лимонный сок.На здоровье.
Свежие комментарии