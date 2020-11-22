Советская привычка — крахмал покупаю килограммами. Расскажу зачем и как его использую

Раньше крахмал был в каждой советской семье. Но современные хозяйки данный продукт незаслуженно игнорируют.

А ведь наши мамы и бабушки жизни не могли себе представить без пачки картофельного крахмала.

Однако я по советам мамы и бабушки до сих пор покупаю килограмм сразу по несколько пачек.

Ведь у него столько полезных качеств.

Чистка серебра и столовых приборов

Крахмал поможет очистить до идеального состояния серебряные украшения, а также столовые приборы практически без усилий.

С этой целью нужно в полулитре воды развести 2 ложки столовые картофельного крахмала, замочить в нем вилки и ложки, или же серебро, оставить на 10 — 15 минут, а затем вымыть с любым средством для мытья посуды.

Чистка ковровых покрытий

Любое ковровое покрытие можно с легкостью очистить при помощи небольшого количества крахмала.

Например, если на ковре образовалось жирное пятно или пролился сок, то, посыпав крахмал, можно без труда от него избавиться.

Для этого грязно пятно нужно посыпать крахмалов, который в свою очередь, впитает в себя грязь,

А сам крахмал можно будет после этого просто убрать, воспользовавшись пылесосом.

Мытье окон и зеркал

Мыть окна или зеркала с добавлением крахмала — одно удовольствие. Достаточно всего окон пройдет быстро и без проблем, если у вас имеется крахмал в доме.

Глажка белья

Его можно насыпать в воду, и он будет работать как абразивное средство. На окнах пятен от разводов не будет, все будет блестеть.

Крахмал отлично справляется с глажкой белья, помогая, как разгладить все до единой складки, так и при необходимости на долгое время закрепить складки или стрелки на брюках.

Для этого нужно столовую ложку крахмала растворить в стакане обычной воды.

Избавление от запахов обуви

Достаточно с вечера насыпать некоторое количество крахмала в любую неприятно пахнущую обувь, то к утру от этой неприятности не останется и следа.

Чистка кожаных вещей и мебели

Кожаную вещь можно очистить при помощи крахмала, не переплачивая за химчистку.

Нужно просто насыпать крахмал на загрязнение. Крахмал, по аналогии с ковровым покрытием, впитает в себя грязь и его останется просто удалить тряпкой.

При необходимости потереть.

Полировка мебели из дерева

Деревянные изделия снова будут выглядеть, как новые, если их отполировать смесью из воды и крахмала, которые смешать в двух равных количествах.

От скрипа половиц

Сейчас мало у кого в доме деревянные полы, но если вдруг у Вас такие, и они начали скрипеть, то именно крахмал поможет избавить от проблемы.

Нужно просто засыпать крахмал в образовавшиеся щели в полу, крахмал их заполнит, и скрип прекратится.

Ароматизация

Если смешать крахмал с любым эфирным маслом, запах которого Вам очень нравится, то получится ароматизатор, который распространит этот аромат по всему дому.

Чистка плюшевых игрушек

Крахмал с легкостью избавит от пыли и грязи любые плюшевые игрушки. Для этого нужно сложить их в крепкий пакет, засыпать крахмалом и тщательно встряхнуть.

Для красоты

Моя бабушка всегда выглядела молодо, в чем ей помогал именно крахмал. Она добавляла его в маски для лица, которые после этого разглаживали все морщинки на ее лице и шее.

Кожа становилась упругой, бархатистой и нежной.

Кулинария

Крахмалом загущают соусы и подливы.

Он помогает сделать омлет максимально пышным.

Широко применяется для выпечки.

Вот сколько полезных свойств у продукта, который утратил свою популярность.

И, очевидно, совершенно, напрасно.

А Вы знали про эти непревзойденные качества крахмала? А может быть используете это вещество по другим поводам?

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