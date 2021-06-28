Соленые (квашеные) огурцы на зиму, как из бочки. 2 способа приготовления и хранения

Благодаря такому рецепту, огурцы можно хранить на только в подвале, но и в кладовке. Два интересных и простых рецепта, делают заготовку ароматной, хрустящей и вкусной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

листья смородины, хрена, вишни;

укроп, зонтики;

чеснок;

перчик острый;

лавровый лист;

перец горошком.

Для приготовления маринада потребуются:

вода, 1 л;

соль, 50 г.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем холодной водой на несколько часов, чтобы при засолке они получились крепкими и хрустящими.

В банки раскладываем всю зелень и специи, чеснок по своему вкусу, кусочки свежего острого перца.

Совет: много чеснок класть не нужно, он размягчает их и овощи уже не будут хрустящими.

В холодной воде растворяем соль. Маринад готовьте из расчета на свое количество банок.

Наливаем маринад в банки и накрываем крышками. Ставим в поддон.

Накрываем крышками и оставляем на 2 – 3 дня для брожения. Если овощи стоят в теплом помещении, будет достаточно 2 дней.

Рассол сливаем в кастрюлю и доводим до кипения, варим 3 минуты и заливаем в банки, закручиваем крышками и оставляем остывать перевернутыми. Отправляем в кладовку или в подвал.

Для второго способа маринад доводим до кипения и заливаем в банки в горячем виде, накрываем пластмассовыми крышками.

Хранить такие огурцы в подвале, в течение пары недель в поддоне, потом, когда процесс брожения остановится, поддоны убирают.

Оба рецепта подарят вкусные огурчики уже через 1 месяц, когда хорошо настояться и промаринуются.