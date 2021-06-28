Соленые (квашеные) огурцы на зиму, как из бочки. 2 способа приготовления и хранения

Благодаря такому рецепту, огурцы можно хранить на только в подвале, но и в кладовке. Два интересных и простых рецепта, делают заготовку ароматной, хрустящей и вкусной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- листья смородины, хрена, вишни;
- укроп, зонтики;
- чеснок;
- перчик острый;
- лавровый лист;
- перец горошком.
Для приготовления маринада потребуются:
- вода, 1 л;
- соль, 50 г.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем холодной водой на несколько часов, чтобы при засолке они получились крепкими и хрустящими.
В банки раскладываем всю зелень и специи, чеснок по своему вкусу, кусочки свежего острого перца.
Совет: много чеснок класть не нужно, он размягчает их и овощи уже не будут хрустящими.
В холодной воде растворяем соль. Маринад готовьте из расчета на свое количество банок.
Наливаем маринад в банки и накрываем крышками. Ставим в поддон.
Накрываем крышками и оставляем на 2 – 3 дня для брожения. Если овощи стоят в теплом помещении, будет достаточно 2 дней.
Рассол сливаем в кастрюлю и доводим до кипения, варим 3 минуты и заливаем в банки, закручиваем крышками и оставляем остывать перевернутыми. Отправляем в кладовку или в подвал.
Для второго способа маринад доводим до кипения и заливаем в банки в горячем виде, накрываем пластмассовыми крышками.Хранить такие огурцы в подвале, в течение пары недель в поддоне, потом, когда процесс брожения остановится, поддоны убирают.
Оба рецепта подарят вкусные огурчики уже через 1 месяц, когда хорошо настояться и промаринуются.
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