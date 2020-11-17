Салат Мужские грёзы: праздничное блюдо, которое запомнится навсегда

Салат Мужские грезы – пожалуй, не салат, а мечта мужчины! Такой салат отлично подойдет к любому праздничному столу. А также не сложно приготовить и в обычный день.

Салат Мужские грезы: ингредиенты

70 (семьдесят) гр – твердого сыра 150 (сто пятьдесят) гр – говядины 2 (две) ст. ложки – майонеза 2 (две) шт – куриного яйца Соль по вкусу Пол шт лука 50 (пятьдесят) мл – яблочного уксуса Черный молотый перец и соль по вкусу

Салат Мужские грезы: рецепт

Говядину отварите и остудите

Яйца отварите и тоже остудите

Мясо разберите на волокна. Добавьте к нему пол столовой ложки майонеза и перемешайте

Сыр натрите на мелкой терке

На тарелку выложите форму для салатов. Уксус слейте из емкости с луком и смешайте луковую нарезку с пол столовой ложкой майонеза. Выложите в форму. Поверх лукового слоя выложите слой говядины

Яйца натрите на терке и смешайте с 1 столовой ложкой майонеза

Яичную массу выложите до верха в формочку на слой говядины

И последним слоем будет натертый сыр. Аккуратно выложите его. Осторожно снимите форму

Салат Мужские грезы готов: Видео

Салат получается очень сочным. Ароматным. Пикантного лукового аромата нет. Чтобы салат держал форму, не делайте его задолго до подачи на стол.

На здоровье.