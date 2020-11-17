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Салат Мужские грёзы: праздничное блюдо, которое запомнится навсегда

Салат Мужские грезы – пожалуй, не салат, а мечта мужчины! Такой салат отлично подойдет к любому праздничному столу. А также не сложно приготовить и в обычный день.

Салат Мужские грезы: ингредиенты

Салат Мужские грёзы

  1. 70 (семьдесят) гр – твердого сыра
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – говядины
  3. 2 (две) ст. ложки – майонеза
  4. 2 (две) шт – куриного яйца
  5. Соль по вкусу
  6. Пол шт лука
  7. 50 (пятьдесят) мл – яблочного уксуса
  8. Черный молотый перец и соль по вкусу

Салат Мужские грезы: рецепт

Салат Мужские грёзы

  • Говядину отварите и остудите
  • Яйца отварите и тоже остудите
  • Мясо разберите на волокна. Добавьте к нему пол столовой ложки майонеза и перемешайте
  • Сыр натрите на мелкой терке
  • На тарелку выложите форму для салатов. Уксус слейте из емкости с луком и смешайте луковую нарезку с пол столовой ложкой майонеза. Выложите в форму. Поверх лукового слоя выложите слой говядины
  • Яйца натрите на терке и смешайте с 1 столовой ложкой майонеза
  • Яичную массу выложите до верха в формочку на слой говядины
  • И последним слоем будет натертый сыр. Аккуратно выложите его. Осторожно снимите форму

Салат Мужские грезы готов: Видео

Салат получается очень сочным. Ароматным. Пикантного лукового аромата нет. Чтобы салат держал форму, не делайте его задолго до подачи на стол.

На здоровье.

Салат Мужские грёзы

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