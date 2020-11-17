Салат Мужские грёзы: праздничное блюдо, которое запомнится навсегда

Салат Мужские грезы – пожалуй, не салат, а мечта мужчины! Такой салат отлично подойдет к любому праздничному столу. А также не сложно приготовить и в обычный день.
Салат Мужские грезы: ингредиенты
- 70 (семьдесят) гр – твердого сыра
- 150 (сто пятьдесят) гр – говядины
- 2 (две) ст. ложки – майонеза
- 2 (две) шт – куриного яйца
- Соль по вкусу
- Пол шт лука
- 50 (пятьдесят) мл – яблочного уксуса
- Черный молотый перец и соль по вкусу
Салат Мужские грезы: рецепт
- Говядину отварите и остудите
- Яйца отварите и тоже остудите
- Мясо разберите на волокна. Добавьте к нему пол столовой ложки майонеза и перемешайте
- Сыр натрите на мелкой терке
- На тарелку выложите форму для салатов. Уксус слейте из емкости с луком и смешайте луковую нарезку с пол столовой ложкой майонеза. Выложите в форму. Поверх лукового слоя выложите слой говядины
- Яйца натрите на терке и смешайте с 1 столовой ложкой майонеза
- Яичную массу выложите до верха в формочку на слой говядины
- И последним слоем будет натертый сыр. Аккуратно выложите его. Осторожно снимите форму
Салат Мужские грезы готов: Видео
Салат получается очень сочным. Ароматным. Пикантного лукового аромата нет. Чтобы салат держал форму, не делайте его задолго до подачи на стол.На здоровье.
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