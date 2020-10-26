Омлет в микроволновке: отличное блюдо для детей младшего возраста

Омлет в микроволновке – отличный вариант приготовления омлета для ребенка!

Омлет в микроволновке: ингредиенты

70 (семьдесят) мл – воды 2 (две) шт – куриных яиц Соль по вкусу 20 (двадцать) мл – молока

Омлет в микроволновке: рецепт

Яйца взбейте венчиком. Налейте к ним воду и молоко. Посолите и перемешайте

Накройте посуду крышкой и отправьте в микроволновую печь. Включите максимальную мощность . Если 800 Вт, то три минуты и завтрак будет готов

Омлет в микроволновке готов!

Немного остудите и подавайте к столу своему чаду!

Конечно это немного необычный способ приготовления омлета. Так как мы все привыкли готовить его на сковороде. Но уверяю вас, в таком виде омлетик для детишек получается намного вкуснее традиционного способа приготовления! Обязательно возьмите на заметку этот способ приготовления завтрака. Моим детками очень нравится. Я дополняю завтрак бутербродом со сливочным маслом. До обеда детки остаются сытыми. А главное, что завтрак – полезный! На здоровье.