В деревне научили так готовить речную рыбу, для меня это находка, советую всем этот рецепт, зря не готовил так раньше

Один из простых, но очень вкусных рецептов готовки рыбных блюд. Особенно удачно получается речная рыбка.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- карп, 1.5 кг;
- масло растительное, 1 ст.л;
- соль, треть ч.л;
- лук, 1 шт;
- соль, перец;
- сметана, 200 г.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего и режем порционными кусочками.
Присаливаем немного, обжариваем с двух сторон на растительном масле до румяности.
Сверху выкладываем лук, порезанный полукольцами и тушим около 10 минут.
Добавляем сметану, перемешиваем, солим и перчим, посыпаем любыми специями, накрываем крышкой и тушим 10 минут.
Подаем блюдо вместе с картофельным пюре или рисом, любыми салатами из свежих овощей.
Карпа заменяйте любой рыбой, тушенная в сметане, она получается просто изумительно. Не забывайте добавить свежую зелень.
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