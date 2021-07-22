Министерские котлеты из куриного филе: вкуснейший ужин. Готовьте двойную Порцию!

Министерские котлеты из куриного филе! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить вкуснейший ужин – министерские котлеты из куриного филе.

Министерские котлеты из куриного филе: ингредиенты

половина килограмма куриного филе

по две столовые ложки муки и крахмала

две столовые ложки майонеза

два куриных яйца

шесть отваренных шампиньонов

два зубчика чеснока

средняя головка лука

половина пучка укропа

соль, черный молотый перец, специи – по вкусу

растительное масло – для жарки

Министерские котлеты из куриного филе: как приготовить

Куриное филе хорошенько промыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.

Выложить кусочки куриного филе в глубокую посуду, добавить муку и крахмал.

При помощи ложечки все размешать так, чтобы мука с крахмалом равномерно перемешалась бы с мясом.

Посолить и поперчить.

Чеснок очистить и пропустить через пресс к мясу.

В ту же посуду вбить яйца.

Луковицу почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать очень мелким кубиком.

Нарезанный лук отправить к мясу.

Заранее отваренные шампиньоны также нарезать мелким кубиком. Отправить грибы к остальным продуктам.

Укроп хорошо помыть, высушить в центрифуге и мелко нарубить. Переложить к мясу и грибам.

Все хорошо перемешать. В процессе перемешивания добавить майонез.

Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и раскалить.

При помощи столовой ложки выкладывать полученную массу на сковороду и слегка придать форму котлеток. Толщина котлеток не должна превышать полутора сантиметров. На сковороде средней величины помещается приблизительно три котлетки.

Прожаривать котлетки буквально пару минут, затем перевернуть и прожарить еще две минутки. Переворачивать котлетки нужно примерно три раза.

Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Ну вот и все, вкуснейший ужин готов.

Положите готовые министерские котлеты из куриного филе на плоскую большую тарелку и подайте на стол, пока они горяченькие.

Министерские котлеты из куриного филе: готовы

Очень вкусно! Сразу берите две порции.

Котлеты из куриного филе: Видео