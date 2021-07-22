Министерские котлеты из куриного филе: вкуснейший ужин. Готовьте двойную Порцию!

Министерские котлеты из куриного филе! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить вкуснейший ужин – министерские котлеты из куриного филе.
Министерские котлеты из куриного филе: ингредиенты
- половина килограмма куриного филе
- по две столовые ложки муки и крахмала
- две столовые ложки майонеза
- два куриных яйца
- шесть отваренных шампиньонов
- два зубчика чеснока
- средняя головка лука
- половина пучка укропа
- соль, черный молотый перец, специи – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Министерские котлеты из куриного филе: как приготовить
- Куриное филе хорошенько промыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
- Выложить кусочки куриного филе в глубокую посуду, добавить муку и крахмал.
- При помощи ложечки все размешать так, чтобы мука с крахмалом равномерно перемешалась бы с мясом.
- Посолить и поперчить.
- Чеснок очистить и пропустить через пресс к мясу.
- В ту же посуду вбить яйца.
- Луковицу почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать очень мелким кубиком.
- Нарезанный лук отправить к мясу.
- Заранее отваренные шампиньоны также нарезать мелким кубиком. Отправить грибы к остальным продуктам.
- Укроп хорошо помыть, высушить в центрифуге и мелко нарубить. Переложить к мясу и грибам.
- Все хорошо перемешать. В процессе перемешивания добавить майонез.
- Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и раскалить.
- При помощи столовой ложки выкладывать полученную массу на сковороду и слегка придать форму котлеток. Толщина котлеток не должна превышать полутора сантиметров. На сковороде средней величины помещается приблизительно три котлетки.
- Прожаривать котлетки буквально пару минут, затем перевернуть и прожарить еще две минутки. Переворачивать котлетки нужно примерно три раза.
- Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Ну вот и все, вкуснейший ужин готов.
Положите готовые министерские котлеты из куриного филе на плоскую большую тарелку и подайте на стол, пока они горяченькие.
Министерские котлеты из куриного филе: готовы
Очень вкусно! Сразу берите две порции.
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