Министерские котлеты из куриного филе: вкуснейший ужин. Готовьте двойную Порцию!

Министерские котлеты из куриного филе! Сегодня мы расскажем Вам, как приготовить вкуснейший ужин – министерские котлеты из куриного филе.

Министерские котлеты из куриного филе: ингредиенты

  • половина килограмма куриного филе
  • по две столовые ложки муки и крахмала
  • две столовые ложки майонеза
  • два куриных яйца
  • шесть отваренных шампиньонов
  • два зубчика чеснока
  • средняя головка лука
  • половина пучка укропа
  • соль, черный молотый перец, специи – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Министерские котлеты из куриного филе

Министерские котлеты из куриного филе: как приготовить

  • Куриное филе хорошенько промыть под проточной водой, просушить бумажным полотенцем и нарезать мелкими кубиками.
  • Выложить кусочки куриного филе в глубокую посуду, добавить муку и крахмал.
  • При помощи ложечки все размешать так, чтобы мука с крахмалом равномерно перемешалась бы с мясом.
  • Посолить и поперчить.
  • Чеснок очистить и пропустить через пресс к мясу.
  • В ту же посуду вбить яйца.
  • Луковицу почистить, помыть, просушить бумажным полотенцем и нарезать очень мелким кубиком.
  • Нарезанный лук отправить к мясу.
  • Заранее отваренные шампиньоны также нарезать мелким кубиком. Отправить грибы к остальным продуктам.
  • Укроп хорошо помыть, высушить в центрифуге и мелко нарубить. Переложить к мясу и грибам.
  • Все хорошо перемешать. В процессе перемешивания добавить майонез.

Министерские котлеты из куриного филе

  • Сковороду поставить на огонь, влить растительное масло и раскалить.
  • При помощи столовой ложки выкладывать полученную массу на сковороду и слегка придать форму котлеток. Толщина котлеток не должна превышать полутора сантиметров. На сковороде средней величины помещается приблизительно три котлетки.
  • Прожаривать котлетки буквально пару минут, затем перевернуть и прожарить еще две минутки. Переворачивать котлетки нужно примерно три раза.
  • Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Министерские котлеты из куриного филе

Ну вот и все, вкуснейший ужин готов.

Положите готовые министерские котлеты из куриного филе на плоскую большую тарелку и подайте на стол, пока они горяченькие.

Министерские котлеты из куриного филе: готовы

Очень вкусно! Сразу берите две порции.

Котлеты из куриного филе: Видео

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