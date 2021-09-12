Вместо Шарлотки готовлю красивый пирог с яблоками. Мягкое тесто и много яблок в нежной заливке

Такой красивый и эффектный пирог с яблоками я часто пеку как альтернативу Шарлотке. Готовится этот яблочный пирог совершенно несложно, несмотря на то, что с первого же взгляда он производит впечатление настоящего торта. Да и на вкус пирог ему совсем не уступает. Тесто у пирога хоть и песочное, но очень мягкое. А начинка состоит из большого количества яблок в нежной как крем сметанной заливке.

Как приготовить:

Начнем с теста. Тесто будет песочное. Готовится оно не совсем традиционным способом и получается очень мягким и нежным. Для приготовления потребуется сливочное масло, сметана, сахар, мука и разрыхлитель.

Итак, в растопленное и слегка остывшее сливочное масло добавить сметану. Сметана подходит обычной жирности 3,2% и она должна быть комнатной температуры.

Далее к сметане с маслом нужно добавить сахар.

И перемешать все это венчиком до растворения сахарных крупинок. Получится вот такая смесь цвета топленого молока и похожая по консистенции на не очень густой крем.

В муку добавить разрыхлитель и перемешать.

Муку, смешанную с разрыхлителем, нужно просеять в емкость с масляно-сметанной смесью минимум в три захода, каждый раз перемешивая ложкой до относительной однородности.

А затем слегка вымесить руками около одной минуты.

Тесто получится мягким и маслянистым. После вымешивания его нужно положить в пакет и убрать в холодильник на 20 минут.

Пока тесто будет охлаждаться, можно подготовить заливку для начинки.

В отдельную емкость вбить яйца. Затем добавить сметану, обычный и ванильный сахар.

Взбить смесь венчиком до однородности тоже около одной минуты.

Далее всыпать две столовых ложки муки с горкой и одну чайную ложку крахмала без горки.

Снова слегка взбить венчиком до однородности. Заливка для начинки полностью готова. Консистенция заливки будет примерно как густое тесто для блинов или жидкое тесто на оладьи.

Теперь снова возвращаемся к тесту.

Остывшее тесто достать из холодильника и выложить его в форму для выпечки. Форму лучше взять разъемную. Смазывать ее не нужно. Тесто довольно жирное и извлечь готовый пирог из формы будет легко и без смазывания.

Распределить тесто по дну и стенкам формы руками.

Раскатывать его нет никакой необходимости. Оно очень мягкое и податливое. Выложить тесто вот таким образом очень просто. Самое главное — это распределить его равномерно.

Далее нужно подготовить яблоки. А тесто пока можно снова поставить в холодильник на 5-10 минут. Этого времени как раз хватит для подготовки яблок.

Яблоки для пирога можно взять любые. Но лучше всего, чтобы они были не слишком кислые. Яблоки разрезать на четвертинки и нарезать эти четвертинки тонкими пластинами.

Нарезанные яблоки выложить на остывшее тесто.

И сразу же залить их подготовленной сметанной смесью.

Затем примять края теста с бортиков формы так, чтобы оно было выше начинки примерно на 0,7 см. Это очень легко сделать с помощью ложки.

Получится вот такой ровный бортик. Начинка во время выпечки будет немного подниматься и бортик не даст ей выйти через край.

Осталось поставить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 55-60 минут.

Вот так должен выглядеть готовый пирог. Тесто немного подрумянится, а заливка схватится. Пока пирог теплый, она будет мягкой, но уже довольно упругой.

Извлекать пирог из формы можно после легкого остывания.

Но после этого пирог нужно хорошо остудить, чтобы начинка как следует застыла. После застывания по текстуре она станет похожа на мягкое суфле. И тогда уже пирог можно нарезать на кусочки.

Вот такой роскошный яблочный пирог получается по этому чудесному рецепту. И он действительно очень похож на торт и по вкусу, и по виду.

Ингредиенты для формы 24 см:

Яблоки — 5-6 шт. среднего размера

тесто

Мука — 220 гр

Сметана 15% — 120 гр

Сливочное масло — 150 гр

Сахар — 60 гр

Разрыхлитель — 1 ч.л. без горки

заливка