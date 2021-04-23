Польское печенье Мазурка. Всего 20 минут и печенье готово к чаю

Польское печенье Мазурка лёгкое в приготовлении и нереально вкусное.
Испечём мы сегодня польское печенье «Мазурка». 15 — 20 минут займёт приготовление, 20 минут — в духовке, и вкусное, сытное, полезное, хрустящее печенье с изюмом и орехами у вас на столе. Орехов и изюма (или других сухофруктов) в печеньях очень много, а тесто отдаленно напоминает меренгу.
Польское печенье Мазурка: ингредиенты
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яйцо – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Орехи – 1 ст. (один стакан)
- Изюм – 1 ст. (один стакан)
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полтора чайных ложек)
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с сахаром.
- Соедините муку с разрыхлителем и просейте, всыпьте в яичную массу.
- Сухофрукты и орехи измельчите и смешайте с тестом.
- Застелите форму пергаментом и выложите тесто.
- Выпекайте около 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Польское печенье Мазурка нужно разрезать горячими, чтобы не раскрошилось.
Прослойка из разных сухофруктов сделает печенье необычным и станет дополнением к чаю. Пеките на здоровье!
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