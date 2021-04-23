Польское печенье Мазурка. Всего 20 минут и печенье готово к чаю

Польское печенье Мазурка лёгкое в приготовлении и нереально вкусное.

Испечём мы сегодня польское печенье «Мазурка». 15 — 20 минут займёт приготовление, 20 минут — в духовке, и вкусное, сытное, полезное, хрустящее печенье с изюмом и орехами у вас на столе. Орехов и изюма (или других сухофруктов) в печеньях очень много, а тесто отдаленно напоминает меренгу.

Польское печенье Мазурка: ингредиенты

Мука – 1 ст. (один стакан) Яйцо – 2 шт. (две штуки) Сахар – 1 ст. (один стакан) Орехи – 1 ст. (один стакан) Изюм – 1 ст. (один стакан) Разрыхлитель – 1,5 ч. л. (полтора чайных ложек)

Способ приготовления:

Взбейте яйца с сахаром.

Соедините муку с разрыхлителем и просейте, всыпьте в яичную массу.

Сухофрукты и орехи измельчите и смешайте с тестом.

Застелите форму пергаментом и выложите тесто.

Выпекайте около 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Польское печенье Мазурка нужно разрезать горячими, чтобы не раскрошилось.

Прослойка из разных сухофруктов сделает печенье необычным и станет дополнением к чаю. Пеките на здоровье!