Чеснок на зиму: идеальный способ хранения, который позволит сохранить все полезные свойства чеснока

Чеснок на зиму. Чеснок невероятно полезен! И вообще, он всегда должен быть под рукой каждой хозяюшки! А в восточной, и славянской кухне – чеснок незаменим! Его добавляют во всеми любимый плов, в суп, даже жареная картошка приобретает совсем другой вкус с этим продуктом!

А вот как хранить чеснок правильно – не все знают!

Итак, как только купите чеснок, присмотритесь, он имеет корешки. Их не так уж и видно, но разглядеть можно. Так вот, именно эта часть отвечает за то, прорастет чеснок или нет. Поэтому обжигаем эту твердую основу. Спичками или зажигалкой, что есть под рукой.

Или же, берем коробку или большую банку. Чередуем слой соли и слой чеснока. Затем плотно закрываем. И таким образом наш чеснок долго остается свежим. Корешки не прорастут, не сгниют.

Либо же, таким же способом, описанным выше, укладываем чеснок в зерна, опилки, муку или золу. Таким образом чеснок спасаем от влаги. Но важно, чтобы верхний слой был толщиной не менее двух сантиметров.

И еще, один проверенный способ хранения чеснока – это расплавленный парафин. Чеснок обмакиваем в нем, даем парафину стечь и застыть. Таким образом продукт не теряет влагу, не портится и сохраняет сок!

Пользуйтесь удобным для вас способом!

И будьте здоровы!