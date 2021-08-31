Оладьи из кабачков — свекровь научила. Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить

Это блюдо больше напоминает котлеты, чем оладьи. Получаются они сытными, вкусными. Овощные котлеты сильно похожи на мясную закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 3 шт;

картофель, 2 шт;

лук, 1 щт;

чеснок, зелень, соль, перец, специи;

морковь, 1 шт;

яйца, 2 шт;

манная крупа, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Все овощи трем на средней терке, те, которые очень сочные – отжимаем.

Смешиваем овощные массы, добавляем измельченные чеснок по вкусу и зелень, яйца.

Всыпаем манную крупу и перемешиваем, оставляем массу на 15 минут.

Совет: если после того, как масса постояла, она остается жидковатой, досыпьте еще манной крупы.

Формируем котлеты, обваливаем их в муке или панировочных сухарях.

Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.

Можно выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах.