Оладьи из кабачков — свекровь научила. Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить

Это блюдо больше напоминает котлеты, чем оладьи. Получаются они сытными, вкусными. Овощные котлеты сильно похожи на мясную закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 3 шт;
- картофель, 2 шт;
- лук, 1 щт;
- чеснок, зелень, соль, перец, специи;
- морковь, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- манная крупа, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Все овощи трем на средней терке, те, которые очень сочные – отжимаем.
Смешиваем овощные массы, добавляем измельченные чеснок по вкусу и зелень, яйца.
Всыпаем манную крупу и перемешиваем, оставляем массу на 15 минут.
Совет: если после того, как масса постояла, она остается жидковатой, досыпьте еще манной крупы.
Формируем котлеты, обваливаем их в муке или панировочных сухарях.
Обжариваем на растительном масле с двух сторон до румяности.
Можно выложить на противень, застеленный пергаментом и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах.
Подаю котлеты с разными домашними, острыми соусами, салатами и гарнирами, прекрасно сочетаются с картофельным пюре, рагу.
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