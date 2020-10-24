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Хоть с апельсинами, хоть с яблоками: нужно всего 1 апельсин и 1 яйцо! Пирог за 10 минут на сковороде

Тем, кто любит ароматные цитрусовые вкусы, такой пирог точно придется в столу. Также можно делать и с яблоком. Рецепт быстрый и простой, можно делать на завтрак, полдник и просто на перекус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйцо, 1 шт;
  • молоко, 150 мл;
  • сметана, 1 ст.л;
  • мука, 180 г;
  • разрыхлитель, 8 г;
  • масло растительное, 60 мл;
  • сахар, 100 г;
  • апельсин, 1 шт.

Процесс приготовления

Апельсин очищаем от кожуры и белого слоя, режем на кружочки, не тонкие.

Из пергамента вырезаем круг, равный по размерам дну вашей сковороды и укладываем его в сковороду.

Посыпаем сахаром,  ложкой.

Выкладываем кружочки апельсина.

В емкости смешиваем яйцо с сахаром и растираем венчиком массу.

Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.

Добавляем сметану, перемешиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем в массу и вымешиваем тесто.

Выливаем тесто равномерно на апельсиновые кружочки.

Хоть с апельсинами, хоть с яблоками: нужно всего 1 апельсин и 1 яйцо! Пирог за 10 минут на сковороде

Накрываем сковороду крышкой и жарим пирог с одной стороны 25 минут на небольшом огне.

Переворачиваем, допекаем 5 минут. Не забудьте убрать  пергамент.

Выкладываем на блюдо, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Апельсин заменяем на яблоко, сливы, ананасы.

Как видите, все очень просто и легко, а пирог наполняет своим цитрусовым ароматом всю кухню.

Хоть с апельсинами, хоть с яблоками: нужно всего 1 апельсин и 1 яйцо! Пирог за 10 минут на сковороде

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