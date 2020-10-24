Хоть с апельсинами, хоть с яблоками: нужно всего 1 апельсин и 1 яйцо! Пирог за 10 минут на сковороде

Тем, кто любит ароматные цитрусовые вкусы, такой пирог точно придется в столу. Также можно делать и с яблоком. Рецепт быстрый и простой, можно делать на завтрак, полдник и просто на перекус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- молоко, 150 мл;
- сметана, 1 ст.л;
- мука, 180 г;
- разрыхлитель, 8 г;
- масло растительное, 60 мл;
- сахар, 100 г;
- апельсин, 1 шт.
Процесс приготовления
Апельсин очищаем от кожуры и белого слоя, режем на кружочки, не тонкие.
Из пергамента вырезаем круг, равный по размерам дну вашей сковороды и укладываем его в сковороду.
Посыпаем сахаром, ложкой.
Выкладываем кружочки апельсина.
В емкости смешиваем яйцо с сахаром и растираем венчиком массу.
Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.
Добавляем сметану, перемешиваем.
Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем в массу и вымешиваем тесто.
Выливаем тесто равномерно на апельсиновые кружочки.
Накрываем сковороду крышкой и жарим пирог с одной стороны 25 минут на небольшом огне.
Переворачиваем, допекаем 5 минут. Не забудьте убрать пергамент.
Выкладываем на блюдо, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.
Апельсин заменяем на яблоко, сливы, ананасы.
Как видите, все очень просто и легко, а пирог наполняет своим цитрусовым ароматом всю кухню.
Свежие комментарии