Хоть с апельсинами, хоть с яблоками: нужно всего 1 апельсин и 1 яйцо! Пирог за 10 минут на сковороде

Тем, кто любит ароматные цитрусовые вкусы, такой пирог точно придется в столу. Также можно делать и с яблоком. Рецепт быстрый и простой, можно делать на завтрак, полдник и просто на перекус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

молоко, 150 мл;

сметана, 1 ст.л;

мука, 180 г;

разрыхлитель, 8 г;

масло растительное, 60 мл;

сахар, 100 г;

апельсин, 1 шт.

Процесс приготовления

Апельсин очищаем от кожуры и белого слоя, режем на кружочки, не тонкие.

Из пергамента вырезаем круг, равный по размерам дну вашей сковороды и укладываем его в сковороду.

Посыпаем сахаром, ложкой.

Выкладываем кружочки апельсина.

В емкости смешиваем яйцо с сахаром и растираем венчиком массу.

Вливаем растительное масло и молоко, перемешиваем.

Добавляем сметану, перемешиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем, просеиваем в массу и вымешиваем тесто.

Выливаем тесто равномерно на апельсиновые кружочки.

Накрываем сковороду крышкой и жарим пирог с одной стороны 25 минут на небольшом огне.

Переворачиваем, допекаем 5 минут. Не забудьте убрать пергамент.

Выкладываем на блюдо, остужаем и посыпаем сахарной пудрой.

Апельсин заменяем на яблоко, сливы, ананасы.

Как видите, все очень просто и легко, а пирог наполняет своим цитрусовым ароматом всю кухню.