Блины с заварным кремом — потрясающее лакомство! Крем такой нежный, не слишком сладкий, . Готовится десерт быстро и легко. Отличный вариант блинчиков как для семейного воскресного завтрака, так и для вечернего чаепития.

Блины с заварным кремом: ингредиенты

200 (двести) гр — муки 2 (две) шт — яиц пол литра — молока 2 (две) ст. ложки — растительного масла щепотка соли 1 (одна) ч. ложка — пекарского порошка ванильный сахар по вкусу

На заварной крем:

3 (три) ст. ложки — муки пол литра — молока 2 (две) шт — яиц 70 (семьдесят) гр — сливочного масла 200 (двести) гр — сахара

Рецепт приготовления:

Налейте молоко в глубокую посуду, добавьте просеянную муку, разбейте яйца и добавьте масло. Тщательно перемешайте. Далее добавьте все оставшиеся ингредиенты. Взбейте тесто при помощи венчика, и пусть оно постоит полчаса

В сковородку налейте масло, разогрейте и жарьте блинчики. Обжарьте их с обеих сторон, подрумяньте

Готовим заварной крем: