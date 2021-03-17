Блины с заварным кремом — потрясающее лакомство! Крем такой нежный, не слишком сладкий, . Готовится десерт быстро и легко. Отличный вариант блинчиков как для семейного воскресного завтрака, так и для вечернего чаепития.
Блины с заварным кремом: ингредиенты
- 200 (двести) гр — муки
- 2 (две) шт — яиц
- пол литра — молока
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- щепотка соли
- 1 (одна) ч. ложка — пекарского порошка
- ванильный сахар по вкусу
На заварной крем:
- 3 (три) ст. ложки — муки
- пол литра — молока
- 2 (две) шт — яиц
- 70 (семьдесят) гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — сахара
Рецепт приготовления:
- Налейте молоко в глубокую посуду, добавьте просеянную муку, разбейте яйца и добавьте масло. Тщательно перемешайте. Далее добавьте все оставшиеся ингредиенты. Взбейте тесто при помощи венчика, и пусть оно постоит полчаса
- В сковородку налейте масло, разогрейте и жарьте блинчики. Обжарьте их с обеих сторон, подрумяньте
Готовим заварной крем:
- Для того чтобы приготовить начинку, возьмите размягченное масло и взбейте его
- В другую посуду разбейте яйца и всыпьте муку с сахаром. Взбейте венчиком или миксером до однородной консистенции
- Вскипятите молоко и добавьте в него взбитую массу. Часто мешайте, пока масса не станет густой. Затем уберите с плиты и пусть охлаждается
- После того, как остынет, добавьте в густую массу сливочное масло и взбивайте до эфирного состояния
- Намажьте одну сторону каждого блина половиной столовой ложки заварного крема. А на края положите по две целые столовые ложки начинки и осторожно заверните в трубочку. Блины с заварным кремом получились невероятными! Готовьте на здоровье!
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