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Блины с заварным кремом

Блины с заварным кремом — потрясающее лакомство! Крем такой нежный, не слишком сладкий, . Готовится десерт быстро и легко. Отличный вариант блинчиков как для семейного воскресного завтрака, так и для вечернего чаепития.

Блины с заварным кремом

Блины с заварным кремом: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — муки
  2. 2 (две) шт — яиц
  3. пол литра — молока
  4. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  5. щепотка соли
  6. 1 (одна) ч. ложка — пекарского порошка
  7. ванильный сахар по вкусу

На заварной крем:

  1. 3 (три) ст. ложки — муки
  2. пол литра — молока
  3. 2 (две) шт — яиц
  4. 70 (семьдесят) гр — сливочного масла
  5. 200 (двести) гр — сахара

Рецепт приготовления:

  • Налейте молоко в глубокую посуду, добавьте просеянную муку, разбейте яйца и добавьте масло. Тщательно перемешайте. Далее добавьте все оставшиеся ингредиенты. Взбейте тесто при помощи венчика, и пусть оно постоит полчаса
  • В сковородку налейте масло, разогрейте и жарьте блинчики. Обжарьте их с обеих сторон, подрумяньте

Готовим заварной крем:

  • Для того чтобы приготовить начинку, возьмите размягченное масло и взбейте его
  • В другую посуду разбейте яйца и всыпьте муку с сахаром. Взбейте венчиком или миксером до однородной консистенции
  • Вскипятите молоко и добавьте в него взбитую массу. Часто мешайте, пока масса не станет густой.
    Затем уберите с плиты и пусть охлаждается
  • После того, как остынет, добавьте в густую массу сливочное масло и взбивайте до эфирного состояния
  • Намажьте одну сторону каждого блина половиной столовой ложки заварного крема. А на края положите по две целые столовые ложки начинки и осторожно заверните в трубочку. Блины с заварным кремом получились невероятными! Готовьте на здоровье!

 

 

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