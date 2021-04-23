Салат Красотка. Гармоничное сочетание ингредиентов подарит вам потрясающий вкус

Салат Красотка подойдет любителям салатов. Он получается воздушным и очень ароматным.
Салат Красотка: ингредиенты
- Сыр твёрдый – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Груша – 1 шт. (одна штука)
- Капуста пекинская – 250 г. (двести пятьдесят грамм)
- Грецкие орехи – 40 г. (сорок грамм)
- Ветчина – 100 г. (сто грамм)
- Свежая зелень – для декора
- Горчица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Масло оливковое – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чёрный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Удалите с пекинской капусты пару верхних листьев и мелко нашинкуйте,
- Нарежьте вымытую грушу тонкими полосками – груша может быть сладкой или кисло-сладкой. Главное, чтобы она была не слишком мягкая.
- В ёмкость всыпьте грушу и нарезанную капуту. Берите глубокий салатник, чтобы легко перемешивать все ингредиенты.
- Натрите на тёрке твёрдый сыр и добавьте в салат.
- Нарежьте ветчину средними полосками и отправьте в салат.
Совет: Можете вместо ветчины использовать копчёную курицу или буженину.
- Орехи немного измельчите ножом и добавьте в тарелку.
Совет: Если есть время, орехи можете чуть поджарить на сухой сковороде.
- Для заправки смешайте оливковое масло, горчицу и лимонный сок, перемешайте соус и добавьте в салат.
- В салат влейте слегка острый, пикантный соус.
- Перемешайте несколько раз салат, добавьте по вкусу чёрный молотый перец и соль.
Салат Красотка выглядит аппетитно и красиво.
Готовьте на здоровье!
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