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Печенье на молоке: быстрое и очень вкусное

Печенье на молоке! Когда в холодильнике, кроме молока и масла ничего нет, можно приготовить это очень вкусное печенье на молоке. Готовится такое печенье быстро, а получается оно очень мягким и рассыпчатым.

Печенье на молоке: ингредиенты

  • стакан молока

Печенье на молоке

  • сто граммов сливочного масла
  • одно яйцо
  • две трети стакана сахарного песка
  • щепотка соли
  • чайная ложка ванильного сахара
  • две чайные ложки разрыхлителя
  • четыреста граммов муки
  • сахарная пудра – по желанию

Печенье на молоке: как же готовить

  • Масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  • Масло поместить в глубокое блюдо.
  • Добавить сахарный песок и хорошо размять его с маслом.
  • В ту же миску вбить яйцо, посолить, добавить ванильный сахар.
  • Влить необходимое количество молока и все хорошо размешать до получения однородной массы.
  • После туда же просеять муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто.
  • После того, как тесто будет замешано, раскатать его в пласт толщиной в один сантиметр.

Печенье на молоке

  • При помощи стаканчика с острыми краями вырезать из теста кругляши. Впрочем, можно вырезать печеньки любой формы.
  • Противень застелить калькой и аккуратно разложить на ней печеньки.
  • Духовку заранее разогреть.
  • Отправить противень с печеньем в духовку и выпекать при температуре сто восемьдесят градусов около двадцати минут.

Вот очень быстро и просто мы приготовили вкусное печенье на молоке.

Печенье на молоке: быстрое и очень вкусное 6

Через двадцать минут достаньте его из духовки, положите на тарелочку, можете посыпать сахарной пудрой.

Печенье на молоке: готов

Заварите крепкий чай, созовите своих гостей, угостите их мягким, рассыпчатым и очень вкусным печеньем.

Печенье из творога: Видео

Также предлагаем вашему вниманию видео рецерт печенья из творога

Приятного чаепития!

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