Печенье на молоке: быстрое и очень вкусное

Печенье на молоке! Когда в холодильнике, кроме молока и масла ничего нет, можно приготовить это очень вкусное печенье на молоке. Готовится такое печенье быстро, а получается оно очень мягким и рассыпчатым.

Печенье на молоке: ингредиенты

стакан молока

сто граммов сливочного масла

одно яйцо

две трети стакана сахарного песка

щепотка соли

чайная ложка ванильного сахара

две чайные ложки разрыхлителя

четыреста граммов муки

сахарная пудра – по желанию

Печенье на молоке: как же готовить

Масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.

Масло поместить в глубокое блюдо.

Добавить сахарный песок и хорошо размять его с маслом.

В ту же миску вбить яйцо, посолить, добавить ванильный сахар.

Влить необходимое количество молока и все хорошо размешать до получения однородной массы.

После туда же просеять муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто.

После того, как тесто будет замешано, раскатать его в пласт толщиной в один сантиметр.

При помощи стаканчика с острыми краями вырезать из теста кругляши. Впрочем, можно вырезать печеньки любой формы.

Противень застелить калькой и аккуратно разложить на ней печеньки.

Духовку заранее разогреть.

Отправить противень с печеньем в духовку и выпекать при температуре сто восемьдесят градусов около двадцати минут.

Вот очень быстро и просто мы приготовили вкусное печенье на молоке.

Через двадцать минут достаньте его из духовки, положите на тарелочку, можете посыпать сахарной пудрой.

Печенье на молоке: готов

Заварите крепкий чай, созовите своих гостей, угостите их мягким, рассыпчатым и очень вкусным печеньем.

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Приятного чаепития!