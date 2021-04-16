Печенье на молоке: быстрое и очень вкусное

Печенье на молоке! Когда в холодильнике, кроме молока и масла ничего нет, можно приготовить это очень вкусное печенье на молоке. Готовится такое печенье быстро, а получается оно очень мягким и рассыпчатым.
Печенье на молоке: ингредиенты
- стакан молока
- сто граммов сливочного масла
- одно яйцо
- две трети стакана сахарного песка
- щепотка соли
- чайная ложка ванильного сахара
- две чайные ложки разрыхлителя
- четыреста граммов муки
- сахарная пудра – по желанию
Печенье на молоке: как же готовить
- Масло заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Масло поместить в глубокое блюдо.
- Добавить сахарный песок и хорошо размять его с маслом.
- В ту же миску вбить яйцо, посолить, добавить ванильный сахар.
- Влить необходимое количество молока и все хорошо размешать до получения однородной массы.
- После туда же просеять муку, добавить разрыхлитель и замесить тесто.
- После того, как тесто будет замешано, раскатать его в пласт толщиной в один сантиметр.
- При помощи стаканчика с острыми краями вырезать из теста кругляши. Впрочем, можно вырезать печеньки любой формы.
- Противень застелить калькой и аккуратно разложить на ней печеньки.
- Духовку заранее разогреть.
- Отправить противень с печеньем в духовку и выпекать при температуре сто восемьдесят градусов около двадцати минут.
Вот очень быстро и просто мы приготовили вкусное печенье на молоке.
Через двадцать минут достаньте его из духовки, положите на тарелочку, можете посыпать сахарной пудрой.
Печенье на молоке: готов
Заварите крепкий чай, созовите своих гостей, угостите их мягким, рассыпчатым и очень вкусным печеньем.
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Приятного чаепития!
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