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Шоколадно-апельсиновый торт: воздушный шоколадный бисквит, пропитанный ароматным апельсиновым сиропом

Шоколадно-апельсиновый торт получается нежнейшим, ароматным. Отличное угощение на торжество. Удивите своих гостей мастерством кондитера.

Шоколадно-апельсиновый торт: ингредиенты

Шоколадно-апельсиновый торт

Для шоколадного бисквита

  1. 170 (сто семьдесят) гр – сахара
  2. 5 (пять) шт – куриных яиц
  3. 90 (девяносто) гр – муки
  4. 35 (тридцать пять) гр – какао – порошка
  5. Щепотка соли

Для апельсиновой пропитки

  1. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  2. 100 (сто) мл – апельсинового сока
  3. 1 (одна) ч. ложка – апельсиновой цедры

Для апельсинового крема

  1. 400 (четыреста) мл – сливок
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  3. 200 (двести) мл – апельсинового сока
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. 2 (две) шт – яичного желтка
  6. 40 (сорок) гр – кукурузного крахмала
  7. 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
  8. 2 (две) ст. ложки – апельсиновой цедры

Для глазури

  1. 100 (сто) гр – горького шоколада
  2. 100 (сто) мл – сливок

На украшение

  1. 1 (одна) шт – апельсина
  2. 1 (одна) веточка – мяты

Шоколадно-апельсиновый торт: рецепт

Шоколадно-апельсиновый торт

  • Просейте муку и добавьте в нее какао – порошок
  • Перемешайте. И еще раз просейте через мелкое сито. Очень важно это
  • Отделите белки от желтков и положите в разную посуду
  • Взбейте белки. Потихоньку добавляя сахар
  • Взбивайте миксером до плотной пены, должна получиться прям белоснежная масса.
    Это важный момент и залог удачного бисквита
  • Потом по одному в белки вводите желтки. Масса должна быть пышной и воздушной
  • Потом в массу добавляйте сухую смесь и быстро вымешиваем. Получится воздушное и однородное тесто. Оно не должно растекаться. Должно держать форму
  • Выложите тесто в форму для запекания и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут
  • Дайте бисквиту полностью остыть. Потом оставьте его часов на 8 при комнатной температуре. Вырежьте из бисквита три равных коржа
  • Теперь пропитка. В сотейник положите сахар и чайную ложку измельченной апельсиновой цедры. Перетрите массу венчиком
  • Налейте апельсиновый сок и варите минуты 3. Потом сок процедите от цедры
  • Остудите пропитку
  • Теперь крем. В сотейник насыпьте сахар и измельченную апельсиновую цедру
  • Перетрите венчиком. Добавьте апельсиновый сок, яйца и желтки
  • Перемешайте миксером
  • Потом насыпьте крахмал. Перемешайте и поставьте массу на водяную баню. Получится заварной крем. В горячий крем положите мягкое сливочное масло
  • И вмешайте его в крем. Полностью его остудите. Как только остынет добавьте в него взбитые сливки и перемешайте
  • Собираем торт. Пропитываем пропиткой коржи. Потом кремом. Складываем друг на друга
  • Верх обильно смазываем кремом
  • Теперь глазурь. Сливки смешайте с шоколадом и доведите до кипения. Полейте глазурбю торт. Затем украсьте дольками апельсина и мятой

Шоколадно-апельсиновый торт готов!

Шоколадно-апельсиновый торт

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