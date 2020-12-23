Шоколадно-апельсиновый торт: воздушный шоколадный бисквит, пропитанный ароматным апельсиновым сиропом

Шоколадно-апельсиновый торт получается нежнейшим, ароматным. Отличное угощение на торжество. Удивите своих гостей мастерством кондитера.
Шоколадно-апельсиновый торт: ингредиенты
Для шоколадного бисквита
- 170 (сто семьдесят) гр – сахара
- 5 (пять) шт – куриных яиц
- 90 (девяносто) гр – муки
- 35 (тридцать пять) гр – какао – порошка
- Щепотка соли
Для апельсиновой пропитки
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 100 (сто) мл – апельсинового сока
- 1 (одна) ч. ложка – апельсиновой цедры
Для апельсинового крема
- 400 (четыреста) мл – сливок
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- 200 (двести) мл – апельсинового сока
- 2 (две) шт – яиц
- 2 (две) шт – яичного желтка
- 40 (сорок) гр – кукурузного крахмала
- 80 (восемьдесят) гр – сливочного масла
- 2 (две) ст. ложки – апельсиновой цедры
Для глазури
- 100 (сто) гр – горького шоколада
- 100 (сто) мл – сливок
На украшение
- 1 (одна) шт – апельсина
- 1 (одна) веточка – мяты
Шоколадно-апельсиновый торт: рецепт
- Просейте муку и добавьте в нее какао – порошок
- Перемешайте. И еще раз просейте через мелкое сито. Очень важно это
- Отделите белки от желтков и положите в разную посуду
- Взбейте белки. Потихоньку добавляя сахар
- Взбивайте миксером до плотной пены, должна получиться прям белоснежная масса. Это важный момент и залог удачного бисквита
- Потом по одному в белки вводите желтки. Масса должна быть пышной и воздушной
- Потом в массу добавляйте сухую смесь и быстро вымешиваем. Получится воздушное и однородное тесто. Оно не должно растекаться. Должно держать форму
- Выложите тесто в форму для запекания и отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут
- Дайте бисквиту полностью остыть. Потом оставьте его часов на 8 при комнатной температуре. Вырежьте из бисквита три равных коржа
- Теперь пропитка. В сотейник положите сахар и чайную ложку измельченной апельсиновой цедры. Перетрите массу венчиком
- Налейте апельсиновый сок и варите минуты 3. Потом сок процедите от цедры
- Остудите пропитку
- Теперь крем. В сотейник насыпьте сахар и измельченную апельсиновую цедру
- Перетрите венчиком. Добавьте апельсиновый сок, яйца и желтки
- Перемешайте миксером
- Потом насыпьте крахмал. Перемешайте и поставьте массу на водяную баню. Получится заварной крем. В горячий крем положите мягкое сливочное масло
- И вмешайте его в крем. Полностью его остудите. Как только остынет добавьте в него взбитые сливки и перемешайте
- Собираем торт. Пропитываем пропиткой коржи. Потом кремом. Складываем друг на друга
- Верх обильно смазываем кремом
- Теперь глазурь. Сливки смешайте с шоколадом и доведите до кипения. Полейте глазурбю торт. Затем украсьте дольками апельсина и мятой
Шоколадно-апельсиновый торт готов!
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