Самый вкусный рецепт печени. Печень получается мягкой, сочной, нежной

Для тех, кто не любит печень! Вы станете ее фанатом!
ИНГРЕДИЕНТЫ
600 г говяжьей печени
1 яйцо
3 зубчика чеснока
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли (без горки)
0,5 ч. л. соды
1 луковица
масло растительное для жарки
мука кукурузная для панировки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Печень вымыть, обсушить, удалить пленку и нарезать крупными кусочками.
Приготовить маринад: в миске взбить яйцо с солью, сахаром, содой и чесноком, пропущенным через пресс.
Залить полученной смесью кусочки печени и оставь мариноваться в холодильнике примерно на 2 часа, можно также оставить на всю ночь.
Очищенную и нарезанную полукольцами луковицу поджарить в небольшом количестве растительного масла. Выложить на тарелку.
Обвалять каждый промаринованный кусочек печени в кукурузной муке и выложить на разогретую сковороду, в которой жарился лук.
Подлить немного масла и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки (по 3 минуты на каждую сторону).
Когда печень равномерно подрумянится, посыпать её жареным луком, перемешать, накрыть крышкой и подержать на медленном огне еще минут 5.
Готовность проверь, разрезав кусочек. Если внутри нет розового — готово! Каждый кусочек тает во рту, мягкий, нежный, ароматный, с неповторимой хрустящей корочкой…
Это самый удачный рецепт жареной печени из всех!
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